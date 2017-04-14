CHP'den Cem Küçük'e suç duyurusu!

Suç duyurusunun gerekçesi, 'halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), gazeteci Cem Küçük hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna gerekçe olarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gösterildi.

Balıkesir ve ilçelerini kapsayan gezisine Bandırma'dan başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu taşıyan özel uçak, dün sabah (13 Nisan 2017) Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı pistine inmişti. Askerin Kılıçdaroğlu'na selam durması, gazeteci Cem Küçük'ün "tepki"sine neden olmuştu.

Küçük, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, "Cuntalar resmen 16 Nisan öncesi mesaj veriyor. Bu akşam gerekirse bu millet meydanlara yine iner. Teyakkuz zamanı. Birileri ihtilal çarkını döndürmeye başladı. Bu millet meydanlara iner ve sizin çarkınızı çökertir" ifadesini kullanmıştı.