CHP'DEN BURHAN KUZU'YA SERT ELEŞTİRİ!

CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yeğeninin düğününe katılmasından sonra terör ithamında bulunan Burhan Kuzu'ya sert bir dille yanıt verdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Geçtiğimiz gün İBB Başkanı , CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın yeğeninin düğün törenine katılmıştı. Bunun üzerine AKP kurucusu, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı, Anayasa Profesörü Burhan Kuzu sosyal medyadan Hüseyin Yaşar ailesi hakkında terör örgütüne yakınlık ithamında bulunmuştu.

Hüseyin Yaşar, 'İmamoğlu, Batman'da terör örgütlerine yakınlığı ile bilinen bir düğüne katılıyor, Diyarbakır'da ise HDPKK'lı belediye başkanına destek ziyaretinde bulunuyor. İmamoğlu, kısa sürede gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Seçim sürecinde HDPKK'nın verdiği desteğe karşı diyet borcunu ödüyor.' diyen Burhan Kuzu’ya sert yanıt verdi.