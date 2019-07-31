CHP'DEN BELEDİYELERE LİYAKAT UYARISI!

CHP Parti Örgütü ve Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yakınlarını belediyede işe başlatan başkanların uyarıldığını belirtti.

Medyafaresi.com'un haberine göre; CHP Parti Örgütü ve Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yakınlarını belediye de işe başlatan başkanların uyarıldığını belirterek, “Yanlış yapanların arkasında CHP Genel Merkezi durmaz, durmayacak. Belediye başkanları bu kararlarını yeniden gözden geçirecektir” dedi.

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre Salıcı, disiplin sürecinin başlatılmadığını ancak belediye başkanlarının alacağı karara göre yetkili kurulların harekete geçeceğini söyledi.