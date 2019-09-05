CHP'DEN BAHÇELİ'YE SERT GÖNDERME!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Devlet Bahçeli’nin Sivas Kongresiyle ilgili sosyal medya hesabından CHP’ye yönelik açıklamalarıyla ilgili göndermede bulundu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Devlet Bahçeli'nin Sivas Kongresi'nin 100. yılı ile ilgili yaptığı paylaşımlarda, CHP'ye yönelik eleştirilerine sert bir çıkışta bulundu.

Öztrak, Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına Twitter hesabından yanıt vererek, "Kaçak" Sarayın "Korsan" bekçisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İki büyük eserimden biridir" dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ne tarih dersi veremez. CHP, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'dir. CHP, Kuvayı Milliye'dir. Bu böyle biline!” diyerek tepki gösterdi.