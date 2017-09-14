CHP'den Adalet Kurultayı'nda alkollü içik içen başkanla ilgili flaş karar

CHP'nin Çanakkale'deki Adalet Kurultayı'nda içki içilmesi ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Alkollü içki içtiği öne sürülen Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez, 'Tedbirli kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edildi.

CHP'nin ağustos ayında Çanakkale'de düzenlediği Adalet Kurultayı'nda içki içilirken kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Habertürk TV'de yer alan habere göre büyük eleştirilere neden olan olayla ilgili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine CHP İstanbul İl Yönetimi toplantı yaptı. Toplantıda CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez ile birlikte Şişli örgütünden iki üyenin, kurultayda içki tükettikleri gerekçesiyle disipline sevk edilmeleri kararlaştıldı.Disiplin soruşturmasının ardından üç kişinin CHP'den ihraç edilip edilmeyeceği karara bağlanacak.