CHP'den açıklama: Kurultay yok

CHP'den kurultay için toplanan imzalarla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada 569 imza toplandığı belirtildi, 'kurultay yok' denildi.

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası kurultay yapılmasını isteyen parti içi muhalifler delegelerden imza toplayarak Genel Merkez'e teslim etmişti.

Partiden yapılan açıklamada imza sayısının kurultay için yeterli olmadığı belirtilmiş, kurultay için ıslak imzaların teslim edilme süresi de bugün dolmuştu.

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası kurultay yapılmasını isteyen parti içi muhalifler delegelerden imza toplayarak Genel Merkez'e teslim etti. Partiden yapılan açıklamada geçerli imza sayısının 605 olduğu ve kurultay için yeterli olmadığı belirtildi.

Kurultay için ıslak imzaların teslim edilmesi için gereken süre bugün doldu. CHP'den kurultay için toplanan imzalarla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada 569 imza toplandığı belirtildi, "Kurultay yok" denildi