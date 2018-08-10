CHP'de yeni MYK belirlendi!

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanan CHP'de, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yenilendi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin yol haritasını belirleyecek yönetim kadrosu belli oldu. Makam sayısı 19'a çıktı.
Daha önce 18 kişilik olan MYK'da 5 isim görevinden ayrıldı. Bülent Tezcan, Çetin Osman Budak, Tekin Bingöl, Haluk Koç ve Öztürk Yılmaz yeni MYK'da yer almadı. 9 isimse makamını korudu.
Partinin iki numarası olan Bülent Tezcan'ın makamına, Oğuz Kaan Salıcı getirildi.
İşte CHP'nin yeni MYK yönetimi:
Ar-Ge Bilim Yönetim ve Kültür Platformu - Fethi Açıkel
Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim - Tuncay Özkan
Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Onursal Adıgüzel
Dış İlişkiler - Ünal Çeviköz
Doğa Hakları - Gülizar Biçer Karaca
Eğitim Politikaları - Yıldırım Kaya
Ekonomi Politikaları- Parti Sözcüsü - Faik Öztrak
Gençlik Politikaları - Yunus Emre
Halkla İlişkiler - Gamze Akkuş İlgezdi
Hukuk Politikaları - Muharrem Erkek
İdari ve Mali İşler - Bülent Kuşoğlu
İnsan Hakları - Gökçe Gökçen
İşçi Sendikaları- Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri - Veli Ağbaba
İşveren Sendikaları/ Kuruluşları- Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar - Aykut Erdoğdu
Kadın Politikaları - Lale Karabıyık
Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri - Oğuz Kaan Salıcı
Tarım Politiları ve Tarım Örgütleri - Orhan Sarıbal
Yerel Yönetim Politikaları - Seyit Torun
Genel Sekreter - M. Akif Hamzaçebi
DEĞİŞİM MYK'YLA SINIRLI KALMAYACAK
CHP'deki değişimin MYK ile sınırlı kalmayacağı, disiplin konusunda da sert adımlar atılacağı belirtildi.
Tartışma sürecinde partinin yıpratıldığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunu özellikle imza sayıları üzerinden yanıltanlar hakkında disiplin sürecini başlatacağı öğrenildi.