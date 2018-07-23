CHP'de yeni imza krizi!

İnce cephesi, gerekli sayıya ulaşsa dahi yasal sürenin sonuna kadar imza toplamayı sürdürecek. Bu arada kurultay için imza veren yaklaşık 70 delegenin imzasını geri çekeceği iddiaları yeni bir tartışmaya neden oldu

CHP yönetiminde “değişim” isteyenlerin geçen pazartesi başlattığı olağanüstü kurultay girişiminde gerekli olan yaklaşık 625 delegenin imzasına ulaşılıp ulaşılamayacağı merakla bekleniyor. Delegelerden 604 imza toplandığının açıklanması üzerine, Genel Merkez yönetiminin “604 imzayı getirin, kurultayı toplayalım” teklifine ret yanıtı veren İnce cephesinin, gerekli sayıya ulaşılsa dahi imzaları teslim etmeyeceği, salt çoğunluğun üzerinde bir imzaya ulaşmak için yasal süreyi bekleyeceği belirtildi.

Son ana kadar

Geçen pazartesi delegelerden imza toplanmasıyla resmiyet kazanan olağanüstü kurultay hareketi 8’inci gününe girdi. Parti tüzüğüne göre, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin genel başkan olmasını isteyen kanadın, imza toplama süresi 30 Temmuz’da sona eriyor. İmzaların yasal sürenin bitiminden itibaren 7 gün içinde yani en geç 6 Ağustos tarihine kadar Genel Merkez’e teslim edilmesi gerekiyor. Son olarak 604 delegenin imzasına ulaştıklarını açıklayan, ancak Genel Merkez yönetiminin “604 imzayı getirin, kurultayı toplayalım” teklifine ret yanıtı veren muhalefetin, imzaların teslimi için son ana kadar bekleme kararı aldığı öğrenildi. Yeterli imzaya ulaşılsa dahi imzaların teslim edilmeyeceği, salt çoğunluğun üzerinde bir sayıya ulaşmak için yasal sürenin bekleneceği belirtildi. Genel Merkez kaynakları ise “yeterli imzanın bulunamayacağı anlaşıldığı için sürecin uzatılmaya çalışıldığını, ancak bu durumun partiye zarar verdiğini” ifade etti.

‘Hukuki değil’

Kurultay çağrısında bulunan heyetin sözcüsü, Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “İlk etapta amacımız, gerekli rakamı bulduğumuzda teslim etmekti. Genel Merkez’den böyle bir teklif gelince durumu değerlendirdik. Genel Merkez’in talebi hukuki bir talep değildi. Tüzüğü süreç yönetimini doğru bulmuyoruz. Yani salt çoğunluğu bulsak da imza sürecini devam ettireceğiz. Birbirimizi yıpratmadan, sürecin doğallığını kabul etmemiz gerekir. Sonuçta kurultay talebinde olanlar sürecin sonunda ellerinde ne varsa onu ortaya çıkaracak. Birbirimizi ötekileştirmeme lüksümüz yok. Sakinlik ve sükunet diyorum” dedi.

Usluer, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “birileri koltuk derdinde” açıklaması konusunda ise “Bizimle ilgili olmadığını düşünmek istiyorum. Bizim, Genel Başkan’ın şahsına yönelik olumsuz hiçbir açıklamamız olmamıştır. Koltuk söylemimiz de olmamıştır. Kurultay talebimizin tek nedeni seçmenden gelen değişim talebidir” dedi.

Tehdit iddiası

Öte yandan İnce’nin ekibinden, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, bir televizyon programında, “Üzülerek ifade ediyorum ki MYK üyelerimizin bir kısmı delegeyi arayıp imzalarını geri almaları için hem tehdit ediyor hem vaatte bulunuyor. Bir genel başkan yardımcımız bir delegeyi arıyor. Delege arkadaşımız ses kaydı alıyor. Bana da dinletti. İsim vermek istemezdim ama Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Gaziantep’te imza veren delegelerle konuşmak istiyor. İzmir’den bir ilçe başkanımız aradı. Tuncay Özkan’ın danışmanı olan arkadaşımız, İzmir’de ‘Ey imza verenler, ne yüzle makamlarınızda oturuyorsunuz?’ diyerek basın açıklaması yapmış” dedi.

‘İlk imza geçerli’

Kurultay için imza veren bazı delegelerin imzasını geri çekme hazırlığında olduğu iddiaları da yeni bir tartışmaya neden oldu. Yaklaşık 70 delegenin bugünden itibaren noterlere giderek, imzasının geri çekilmesini talep edeceği ileri sürüldü. Gaye Ulsuer, konuya ilişkin olarak “Bununla ilgili bilgiler geliyor ama bu duyduklarıma inanmak istemiyorum. Çünkü bunlar partimizde olmaması gereken şeyler. Aslında, bununla ilgili yargı kararları var. Notere verilen ilk imza geçerlidir. İmzanın geri çekilmesi talebi karşısında yargı, hep ilk imza lehine karar vermiştir. Buradan bir yargı sürecinin başlaması için hiç kimse doğru yoldan ayrılmamalı. Hiç kimse delegenin iradesini baskı altına almaya çalışmamalı. Bunlar partimize yakışmaz” ifadelerini kullandı.