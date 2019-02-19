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CHP'de Sarıgül'den sonra istifalar çoğaldı

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CHP'de Sarıgül'den sonra istifalar çoğaldı
Geçtiğimiz günler de CHP'den aday olması beklenirken CHP'den istifa edip DSP'den Şişli'den aday olan Sarıgül'ü Kılıçdaroğlu ikna edemedi.


Chp'de kazan kaynamaları devam ediyor. Bir çok ilçe ve ilde istifalar yoğunlaşırken Kılıçdaroğlun'a protestolar devam etmeye başladı. Kulisler de dolaşan dedikodulara göre aday belirleme süreci içerisinde Sarıgül'ü bekleten Kılıçdaroğlu biranda büyük depreme yol açtı. Sarıgül'ün CHP'den istifasından sonra Tabanda ve parti içinde büyük istifalar başladı. 

  DSP'ye  Transferler hızlandı!

Sarıgül'ün CHP'den istifa edip DSP'den aday olmasından sonra İstanbul içerisinde bazı Belediye Başkan adayları CHP'den istifa edip DSP'ye aday oldular. Bu istifaların arkasından Sarıgül'ün olduğu dedikoduları dolaşırken CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun büyük hatalarından dolayı bu istifaların neden olduğu ortaya çıktı. Bazı dedikodulara göre istifalar başlayınca Kılıçdaroğu Sarıgül'ü tekrar arıyarak ikna etme çabası boşa gitti.

CHP'nin ağır topları Sarıgül'le  gizli toplantı yaptığı da konuşuluyor

 İstifaların artmasından sonra kulisler de dolaşan dedikodular yoğunlaşmaya başladı. CHP'nin ağır toplarıyla Sarıgül zaman zaman bir araya gelip toplantılar yapıldığı konuşuluyor.

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