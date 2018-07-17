CHP'de kurultay süreci resmen başladı

İnce’nin CHP Genel Başkanı olmasını isteyen parti içi muhalefet, olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı.

CHP’de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay çağrıları, dün itibarıyla resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Genel Başkan olmasını talep eden parti içi muhalefet, dün sabah itibarıyla seçimli olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için delegelerden imza toplamaya başladı. Heyetin sözcüsü Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, “Dokuz seçim kaybeden Kılıçdaroğlu ve onun belirlediği yönetim anlayışı, siyasi ömrünü tamamlamıştır. Artık müzik değişti ayak da değişmek zorunda” dedi.

CHP’de Muharrem İnce’yi destekleyen parti içi muhalefet 24 Haziran sonrası Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı yapmış ve olağanüstü kurultay talep etmişti. İnce de Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde, kendisinin genel başkan, Kılıçdaroğlu’nun da onursal genel başkan ve grup başkanı olmasını teklif ettiğini açıklamıştı. İnce, Kılıçdaroğlu ile bir yarışa girmek istemediğini, kendisinin kurultay girişimine öncülük yapmayacağını ama parti örgütünün delegelerden gerekli imzayı alarak kurultayı toplayacağına inandığını ifade etmişti.

Çağrı heyeti kuruldu

Bu çerçevede, İnce cephesi dün resmi olarak kurultay sürecini başlattı. İnce’ye yakın isimlerden oluşturulan çağrı heyeti kurultay çağrısı yaptı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, PM üyesi Gaye Usluer, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır, Karasu İlçe Başkanı Nurhan Aydın ve CHP Gençlik Kolları’ndan Deniz Kahraman’dan oluşan heyet TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

‘Sabrımız yok’

Tüzün, 08.30’dan itibaren ülkenin birçok yerinde, kurultay delegelerinin notere koşarak gidip imzalarını vermeye başladıklarını belirterek, noter imzalı bir dilekçe örneğini gösterdi. Değişim ve dönüşümün vazgeçilmez olduğunu ifade eden Tüzün, olağanüstü kurultaylarının adının, “değişim ve umut kurultayı” olacağını aktardı.

Usluer, “çağrı heyetinin sözcüsü” sıfatıyla, “değişim ve umut kurultayı” için ortak basın açıklamasını okudu. “Bizler siyasetin içindeki figürler olarak etkili bir muhalefet yapabilmiş olsaydık bugün sizlere bu açıklamayı yapmak zorunda olmayacaktık. Göz göre göre gelen tek adam rejimine karşı Cumhuriyeti layıkıyla savunamadık. Cumhuriyet mitinglerini, Gezi eylemlerini, referandum kampanyasını ve Adalet Yürüyüşü’nü iktidar yürüyüşüne dönüştüremedik” diyerek sözlerine başlayan Usluer, “Şimdi durduğumuz yerden kalkıp hızlı adımlarla yürüme zamanıdır. Kaybedecek vaktimiz de sabrımız da yok” dedi.

Usluer, şunları söyledi: “Tam da şimdi değişim zamanıdır. Bu değişim artık zorunludur. Çünkü tam dokuz seçimdir aynı yöntemleri uygulayarak, farklı sonuç alınamayacağını gördük. Dokuz seçim kaybeden ve yaşanan yenilgilerde sorumluluk almaktan imtina eden partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve onun belirlediği yönetim anlayışı, siyasi ömrünü tamamlamıştır. Artık müzik değişti ayak da değişmek zorunda. Olağanüstü koşullarda artık olağan siyaset yapılamaz. Bizler artık yeter diyoruz. Partimizin ve ülkemizin huzuru için partimizi olağanüstü kurultaya, değişim ve umut kurultayına çağırıyoruz.”

Dün 353 imza toplandı

İnce’nin ekibinden isimler, dün mesai saati bitimine kadar, olağanüstü kurultay için imza veren delege sayısının 353’e ulaştığını bildirdi.

Son gün 30 Temmuz

CHP Tüzüğü’ne göre, seçimli olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için delegelerin salt çoğunluğunun, yani yaklaşık 630 delegenin noter onaylı imzası gerekiyor. Tüzük hükümleri, noter onaylı ilk imza ile son imza arasında en fazla 15 gün süre bulunmasını zorunlu kılıyor. Bu çerçevede, İnce cephesinin gerekli imzayı en geç 30 Temmuz’a kadar tamamlaması gerekiyor.