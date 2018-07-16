CHP’de kurultay için imza toplanmaya başlandı!

CHP’de genel başkan değişimi isteyen partililer, olağanüstü kurultay toplanması amacıyla imza toplamaya başladı.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, ‘Olağanüstü kurultay talep ediyoruz, İmzalar toplanmaya başlandı.

Sabah saat 08.30’dan itibaren kurultay delegelerimiz notere koşarak giderek imzalarını vermeye başlamıştır.

Kurultayın adı Değişim ve Dönüşüm Kurultayı olacaktır. Burada çağrı heyeti olarak sembolik olarak duruyoruz.

Demokrasi, Değişim ve Umut Kurultayı için imza atanlara şimdiden teşekkür etmek istiyorum’ dedi.

CHP’de seçimli olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için delegelerin yarısından bir fazlasının yani 634’ünün imza vermesi gerekiyor.