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CHP'de Kritik Kongre!

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CHP'de Kritik Kongre!
CHP’nin bugünkü İstanbul İl Kongresi’nde Canan Kaftancıoğlu ve il başkanı Cemal Canpolat yarışıyor. Delegeler salonu doldurmaya başladı. Peki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hangi adayı destekliyor? İşte son dakika kulis bilgileri...

36’ıncı CHP İstanbul İl Olağan Kongresi Bostancı Gösteri Merkezi'inde yapılıyor. Saat 10:00'dan itibaren partililer salonu doldurmaya başladı. 654 delegeden oy kullanacağı seçimde, iki aday yarışıyor.

 

Daha önce İstanbul il örgütünde görev yapmış olan Canan Kaftancıoğlu’nun CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından desteklendiği iddiaları üzerine Kılıçdaroğlu, ‘taraf olmadığını’ taraflara iletti.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler son günlerde gazetecilere, CHP liderinin  “2019 seçimlerine kavgasız gitmek istediğini" ve bu yüzden "orta yol" izlediğini söylüyor.

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında son kulis bilgilerini şöyle aktardı:

"Parti tabanında Kılıçdaroğlu’nun Kaftancıoğlu’nu desteklediği konuşuluyor ama Canbolat’ı destekleyenler 'Kılıçdaroğlu hiçbir adayı işaret etmedi' diyor.

İstanbul delegeleri bugün önemli bir karar verecek. Canbolat’ın performansından memnun olanlar 'Canbolat ile yola devam' diyecek. 'Değişim şart' diyenler ise Kaftancıoğlu’nun arkasında birleşecek.

Bir CHP İstanbul delegesine 'Kimi destekliyorsunuz, neden?' diye sordum. 'Canan Hanım’ı, çünkü Meral Akşener büyük kentlerde bizim seçmenlerden, özellikle de kadınlardan oy götürebilir. İstanbul’da Canan Hanım gibi deneyimli bir kadın il başkanı bu tehlikeyi bertaraf edebilir' karşılığını aldım." 

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