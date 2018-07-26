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CHP'de kavga başlıyor!

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CHP'de kavga başlıyor!
CHP'deki kurultay tartışmaları sürerken Muharrem İnce, Twitter'dan yazdığı mesajda ''Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor'' dedi.

İnce, mesajında ''Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında'' ifadelerini kullandı.

İnce, 'Kalk o koltuktan' yoksa kaldıracaklar. dedi

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24 Haziran seçimlerini kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin için kazan gibi kaynıyor.

CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmamak için çabalarken, cumhurbaşkanı adayı ve Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi Muharrem İnce'nin taraftarları ise imza toplayıp, kurultaya giderek Kılıçdaroğlu'nu koltuktan etmeye çalışıyor.

YENİ KAVGA BAŞLADI
İmza tartışmasında Muharrem İnce bir tweet atarak yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi ve şunları yazdı: "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında."

"TEK ADAM DEĞİL, CHP ÖNEMLİ"
İnce'nin bu sözlerine karşılık Kılıçdaroğlu taraftarı Tuncay Özkan'dan geldi. Özkan yine Twitter'dan cevap verdi ve şöyle dedi: “Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler.' Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP KENDİ DİYALEKTİĞİNDEN KOPARILAMAZ. Tek adamlar değil CHP önemli."

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