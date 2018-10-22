CHP'de Ankara ve İstanbul'da hangi isimler öne çıktı!

CHP’de 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak aday adaylığı başvuruları bir hafta uzatılırken, kulislerde pek çok isim konuşuluyor.

Mevcut pek çok belediye başkanıyla yola devam edileceği belirtilirken; İstanbul, İzmir ve Ankara gibi tartışmalı pek çok kentte adayların açıklanmasının aralık ayında olabileceği konuşuluyor.

CHP’nin 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin de ön seçim olması durumunda İstanbul’da adaylığa sıcak baktığı belirtiliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre aday adaylığı başvurularının 26 Ekim’e uzatılmasına karşın 24 Ekim’de yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında ilk adayların belirlenmesi bekleniyor.

Kulislerde yola devam etme eğilimi öne çıkan bazı CHP’li belediye başkanlarının isimlerinin de erkenden açıklanabileceği kaydediliyor. PM toplantısında yaklaşık 200 adayın belirleneceği konuşulurken, söz konusu adayların daha çok ilçe belediyeleri ve üzerinde tam mutabakat sağlanan isimlerden oluşacağı da vurgulanıyor.

Kulislerde dillendirilen bazı adaylar özetle şöyle:

-İzmir’de vekiller: Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama BelediyeBaşkanı Mehmet Gönenç, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur’un isimleri büyükşehir için konuşuluyor. Aday adaylığı başvurusu yapan isimler arasında Musa Çam ve Canan Arıtman gibi eski milletvekilleri dikkat çekti. CHP’li vekiller Tuncay Özkan, Selin Sayek Böke, Tacettin Bayır ve Kamil Okyay Sındır’ın isimleri dillendiriliyor.

-İstanbul için sürpriz aday: İstanbul için CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve Gürsel Tekin uzun süredir sahada çalışma yapan isimlerin başında gelirken, Aykut Erdoğdu, Engin Altay, Mahmut Tanal gibi isimler de konuşuluyor. CHP’nin 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin de ön seçim olması durumunda İstanbul’da adaylığa sıcak baktığı belirtiliyor. Öte yandan parti dışından ancak parti ilkeleriyle de çelişmeyen sürpriz bir adayın da çıkabileceği ifade ediliyor. İstanbul adayının kim olacağı sorusunun netleşmesi için anket ve eğilim yoklamalarının yapılacağı da konuşuluyor.

-Bolu’da Çıngı ve Özcan: CHP’nin Bolu Belediyesi için ismi konuşulan isimler arasında Muharrem İnce’ye yakın isimlerden CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan bulunuyor. Eski CHP Bolu İl Başkanı Hüseyin Cahit Çıngı, Bolu için resmen aday adaylığı başvurusu yaptı.

-Muğla’nın adayı çok: Muğla Büyükşehir Belediyesi için mevcut Başkan Osman Gürün’ün yanısıra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter olan Oral Karakaya’nın ismi de geçiyor. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da Muğla Büyükşehir aday adayı oldu. Eski Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan ise Bodrum için aday aday olduğunu açıkladı. Mersin Büyükşehir belediye başkan adaylığı için bir süredir sahada çalışma yapan Aytuğ Atıcı’nın yanısıra Fikri Sağlar’ın ismi de Mersin için geçiyor.

Antalya’da üç isim: CHP ’de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in üzerinde büyük oranda uzlaşı sağlandığı dile getiriliyor. Antalya’da Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın isimleri dillendiriliyor.

-Mevcutlarla devam eğilimi: Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül ile Giresun BelediyeBaşkanı Kerim Aksu’nun tekrar aday gösterileceği ifade ediliyor. Aydın’da mevcut Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Edirne’de mevcut Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Eskişehir’de de mevcut Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hatay’da mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın aday olacağı belirtiliyor.