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CHP'de 11 ilin başkan adayı belli oldu

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CHP'de 11 ilin başkan adayı belli oldu
CHP, 10 il ve 1 büyükşehir belediye başkan adayını belirledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı milletvekili Ahmet Akın oldu. 3 ilde ise mevcut başkanlar aday gösterildi.

CHP'de parti meclisi ve MYK toplantısı yapıldı.  Toplantıda 10 il ve 1 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu.

Ana muhalefet partisi Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterecek.

Artvin'de Demirhan Elçin, Batman'da Enver Erdem, Bingöl'de Vahdettin Uzunyayla, Gümüşhane'de Bedri Ağaç, Uşak'ta Asım Kalelioğlu, Erzincan'da İsmail Taş Karabük'te de Ahmet Durum aday olarak belirlendi. 

3 ilde ise mevcut başkanlar yeniden aday olacak; Vefa Salman (Yalova) , Ali Orkun Ercengiz (Burdur) Kerim Aksu (Giresun).

129 BELDE VE İLÇE ADAYI 

Belde ve ilçe belediye başkan adaylarından ise 129'u belirlendi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Fethi Yaşar, Çankaya ilçesinde ise  Alper Taşdelen aday gösterildi. belirlenen adayların çoğunun mevcut başkanlar olduğu öğrenildi. 

 

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