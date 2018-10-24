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CHP, Yerel Seçimlerde Aday Göstereceği 105 İsmi Belirledi

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CHP, Yerel Seçimlerde Aday Göstereceği 105 İsmi Belirledi
Son dakika! Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde aday göstereceği 105 ismi belirledi. Şimdilik, 35'in üzerinde belediye başkanının adaylığı kesin.

CHP Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için startı verdi. Parti Meclisi, 105 belediye başkanını belirledi.

Edinilen bilgilere göre 35'in üzerinde belediye başkanı yeniden aday olacak. Bu 105 adayın ağırlıklı olarak İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden, tek adayın öne çıktığı illerde ve örgütün üzerinde uzlaştığı isimler olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun aday belirlemek için yetki istemediği, genel başkanın önerisinin Parti Meclisi'nde oylanacağı belirtildi. Ön seçim yapılmayacağı da gelen bilgiler arasında.

Toplantı sonrasında il il CHP belediye başkan adaylarının listesi yayımlandı.

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