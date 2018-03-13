CHP ve MHP arasında kavga

TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam saatlerinden bu sabaha kadar görüşülen ve kabul edilen seçim ittifakı teklifi, büyük gerginliğe neden oldu. Meclis kulisinde CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Seçim ittifakı teklifinin son oturumunda CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki yıllarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerini hatırlattı. O sözler hem AK Parti hem de MHP sıralarından tepki aldı. Gerginliğin ardından Genel Kurul'a yarım saatlik ara verildi. Ara süresince kavga durulmadı.

MUSA ÇAM'A CEZA

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, Çam, savunmasında MHP liderini hedef almadığını söyledi, yapılan oylamayla Musa Çam'a 3 birleşimden çıkarma cezası verildi.

KULİS KARIŞTI, ÇOK SAYIDA VEKİL KAVGAYA DAHİL OLDU

Cezanın ardından gerginlik daha da arttı. Musa Çam, muhalefet kulisine doğru yöneldi, MHP milletvekilleri de o kulise çıktı.

Çam bir süre, kulisteki bir odada bekletilirken CHP ve MHP milletvekilleri arasındaki sert tartışma kavgaya dönüştü. Çok sayıda milletvekili bu olaya karıştı. Araya Meclis polisi girdi.