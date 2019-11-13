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CHP VE İYİ PARTİ İL BAŞKANLARININ KORUMALARI ÇEKİLDİ!

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CHP VE İYİ PARTİ İL BAŞKANLARININ KORUMALARI ÇEKİLDİ!
İstanbul'daki "Ekrem İmamoğlu zaferi"nin mimarlarından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun koruma polisleri İçişleri Bakanlığının talimatıyla çekildi.

'Korumasız' kalan Kaftancıoğlu ve Kavuncu karara tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, pazar günü koruma polislerinin geri çekildiğini duyurdu.

“DEMİRDEN KORKSAYDIM TRENE BİNMEZDİM”

Kaftancıoğlu bu karara “Yaklaşık 2 yıldır gece gündüz demeden birlikte çalıştığımız ve ailemden biri olarak kabul ettiğim emniyet müdürlüğünün çok kıymetli mensuplarına en içten teşekkürlerimi sunarım. Karara gelince, benim için teferruattır demirden korksaydım trene binmezdim” diye tepki gösterdi.

Olaya tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de konuyu TBMM gündemine taşıdı.

CHP’li Kaftancıoğlu ve İYİ Partili Kavuncu’nun koruma polisleri merkeze çekildi.

KAFTANCIOĞLU’NDAN SONRA KAVUNCU

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun da koruma polisleri dün akşam saatlerinde valilik talimatıyla çekildi.

Kavuncu da bu kararı “İstanbul Valiliği'ne bağlı İl Koruma Komisyonu'nun şahsım için vermiş olduğu koruma kararı, İçişleri Bakanlığı Merkez Koruma Komisyonu tarafından gerekçe dahi bildirilmeden kaldırıldı. Öncelikle, yaklaşık 10 aydır güvenliğimi sağlayan 2 emniyet mensubumuza teşekkür ediyorum.” sözleriyle duyurdu.

NEYE GÖRE KORUMA TAHSİS EDİLİYOR?

Mevzuata göre; Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin; Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerdeki il başkanlarına, İçişleri Bakanlığı Merkez Koruma Komisyonu tarafından koruma polisi tahsis ediliyor.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Karara ilişkin henüz İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinden ise açıklama yapılmadı.

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