  • BIST 100.478
  • Altın 183,674
  • Dolar 4,5177
  • Euro 5,3150
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKATren kazasında iki makinist için flaş karar

CHP ve İYİ Parti grup yönetimleri belli oldu

»
CHP ve İYİ Parti grup yönetimleri belli oldu
CHP'de Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP'nin TBMM Başkanvekili adayı olarak belirlendi. CHP Grup başkanvekilliklerine ise Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç yeniden seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda dün gerçekleştirilen yemin töreninin ardından CHP TBMM Grubu, 27. Yasama Dönemi'nin ilk toplantısını basına kapalı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda, grup ve Meclis yönetimi seçimi gerçekleştirildi. TBMM Başkanlık Divanı'nda CHP'ye düşen TBMM Başkanvekilliği için yapılan seçime, Ankara Milletvekili Levent Gök tek aday olarak girdi. Gök, kullanılan oyların 119'unu alarak CHP'nin TBMM Başkanvekili adayı oldu. Geçen dönemki grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç kullanılan 136 oyun 131'ini alarak yeniden bu göreve getirildi.

İYİ Parti'de ise TBMM Grup Toplantısı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı basına kapatıldı. Toplantıda, İYİ Parti Grup Başkanlığına İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican, grup başkanvekilliklerine de Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu seçildi. İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayının ise İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu olduğu öğrenildi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan Yeni Kabineyi Yorumladı06 Temmuz 2018 Cuma 12:10
  • Mahir Ünal'dan bedelli askerlik açıklaması06 Temmuz 2018 Cuma 10:49
  • Meclis Başkanlığı için alternatifli hazırlık06 Temmuz 2018 Cuma 09:14
  • CHP MYK toplantısının ardından flaş açıklama!05 Temmuz 2018 Perşembe 15:06
  • Binali Yıldırım gündemdeki soruları yanıtladı05 Temmuz 2018 Perşembe 12:12
  • Kılıçdaroğlu ve İnce'den sonra CHP'nin tepesine 3. aday05 Temmuz 2018 Perşembe 11:37
  • İttifak bitti açıklamasına CHP'den yanıt05 Temmuz 2018 Perşembe 11:02
  • İYİ Parti sözcüsü açıkladı... Millet İttifakı sona erdi04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:30
  • İşte bakanlık için adı geçen isimler04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:44
  • Muharrem İnce: Yenildiysen geri çekileceksin...04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:41
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim