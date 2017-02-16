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CHP, Üyelik İçin Kocaeli Milletvekili Hürriyet'i Aday Gösterdi

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CHP, Üyelik İçin Kocaeli Milletvekili Hürriyet'i Aday Gösterdi
CHP'nin yeni katip üyesinin belirleneceği seçimde tek aday CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet oldu.

CHP,  Adana  Milletvekili  Elif Doğan Türkmen'den boşalan TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği için CHP  Kocaeli  Milletvekili  Fatma Kaplan Hürriyet'i aday gösterdi.

TEK ADAY OLARAK GİRDİ

CHP TBMM Grubu, kamuoyunda iletişim giderlerinin yüksekliğiyle gündeme gelen Türkmen'in, CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği ile 4 Şubat'ta TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden istifasıyla boşalan üyelik için basına kapalı toplandı.

CHP Grup Başkanvekili  Levent Gök başkanlığında toplanan gruptaki seçime,  Kocaeli  Milletvekili  Fatma Kaplan Hürriyet, tek aday olarak girdi.

85 OYUN 82'SİNİ ALDI

Hürriyet, kullanılan 85 oyun 82'sini alarak, Katip Üyelik için aday gösterildi. TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde  Hürriyet'in Katip Üyeliği'nin oylanması bekleniyor.

Hürriyet, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekillerine verdikleri güven ve destek için teşekkür etti.

Kocaeli  Milletvekili  Fatma Kaplan Hürriyet, görevini layıkıyla yürütmeye gayret göstereceğini bildirdi.

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