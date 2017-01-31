  • BIST 86.370
  • Altın 146,220
  • Dolar 3,7923
  • Euro 4,0634
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

CHP PM Üyesi Sera Kadıgil gözaltına alındı

»
CHP PM Üyesi Sera Kadıgil gözaltına alındı
CHP Parti Meclisi Üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil sosyal medya hesabından 'ezan' ile ilgili attığı twitler sebebiyle gözaltına alındı.

CHP’li Meclis üyesi Saliha Sera Kadıgil, Bilal Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada ifade vermek üzere geldiği adliyede polisler tarafından gözaltına alındı. Dava kapsamında ifade vermesi beklenen Kadıgil savunmasının ardından hakkındaki gözaltı kararı kapsamında emniyete götürüldü. 

Kadıgil’in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, söz konusu paylaşımlarda "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve " Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçunu işlemekle suçlandığı öğrenildi. 

CHP’Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN DESTEK

Duruşma başlayana kadar polis gözetiminde bekleyen Kadıgil, duruşmada savunmasını yaptıktan sonra polisler tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sera Kadıgil’e destek olmak için CHP’li milletvekilleri Barış Yarkadaş, Selina Doğan ve Onursal Adıgüzel adliyeye gelirken, Kadıdil’in avukatlığını da  babası Engin Çelik Kadıgil yaptı.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediye işçisinin hareketi 'Helal olsun' dedirtti31 Ocak 2017 Salı 12:47
  • Kent merkezinde hayat durma noktasına geldi31 Ocak 2017 Salı 12:45
  • Gelinin düğünde takılan altınları alarak kaçtığı iddiası31 Ocak 2017 Salı 12:44
  • İşadamının oğlu kaçırıldı, cipi yanmış halde bulundu31 Ocak 2017 Salı 12:04
  • Promosyonlar Mart'ta ödenmeye başlanacak31 Ocak 2017 Salı 11:59
  • Merkez enflasyon tahminlerini yükseltti31 Ocak 2017 Salı 11:50
  • Musul'da vahşetin izleri siliniyor!31 Ocak 2017 Salı 11:42
  • İşte Türkiye'nin 2016 nüfusu!31 Ocak 2017 Salı 11:39
  • İlk fotoğraflar geldi...31 Ocak 2017 Salı 11:38
  • 'IŞİD'e orada fena sopa atmışlar....'31 Ocak 2017 Salı 11:35
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim