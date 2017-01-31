CHP PM Üyesi Sera Kadıgil gözaltına alındı

CHP Parti Meclisi Üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil sosyal medya hesabından 'ezan' ile ilgili attığı twitler sebebiyle gözaltına alındı.

CHP’li Meclis üyesi Saliha Sera Kadıgil, Bilal Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada ifade vermek üzere geldiği adliyede polisler tarafından gözaltına alındı. Dava kapsamında ifade vermesi beklenen Kadıgil savunmasının ardından hakkındaki gözaltı kararı kapsamında emniyete götürüldü.

Kadıgil’in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, söz konusu paylaşımlarda "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve " Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçunu işlemekle suçlandığı öğrenildi.

CHP’Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN DESTEK

Duruşma başlayana kadar polis gözetiminde bekleyen Kadıgil, duruşmada savunmasını yaptıktan sonra polisler tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sera Kadıgil’e destek olmak için CHP’li milletvekilleri Barış Yarkadaş, Selina Doğan ve Onursal Adıgüzel adliyeye gelirken, Kadıdil’in avukatlığını da babası Engin Çelik Kadıgil yaptı.