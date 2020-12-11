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CHP parti içinde yaşanan taciz-tecavüz olaylarından AK Parti'yi sorumlu tuttu

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CHP parti içinde yaşanan taciz-tecavüz olaylarından AK Parti'yi sorumlu tuttu
CHP'nin ilçe teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüz olaylarının ardından CHP'li vekil Sera Kadıgil, olayların suçlusu olarak AK Parti'yi gösterdi.

Son günlerde CHP, parti içindeki taciz ve tecavüz haberleriyle gündeme geliyor.

İlk olarak geçtiğimiz haftalarda CHP yönetiminin üstünü örtbas etmeye çalıştığı, CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K.’nin restoranda bir kadını zorla alıkoyarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasından sonra, yeni taciz olayları da gün ışığına çıktı.

Yaşanan bu olaylar hakkında CHP'den kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapılmadı.

OLAYLAR MECLİS'E SIÇRADI

Meclis'te bu hafta başlayan Bütçe Görüşmeleri devam ediyor.

Görüşmelerde, CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz olayları Meclis'in de gündemindeydi.

Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ise CHP içinde yaşanan bu olayların suçlusu olarak AK Parti'yi gösterdi.

"BU OLAYLAR TABİİ Kİ OLACAK"

Kadıgil yaptığı açıklamada, "Bakın şimdi CHP'nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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