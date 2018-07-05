CHP MYK toplantısının ardından flaş açıklama!

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Gündemimizde olağanüstü kurultay yok" dedi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Başbağlar'da ve Madımak'ta hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

- Milletvekilleri mazbatalarını aldılar ve YSK seçim sonuçlarını açıkladı. Adaletsiz, hukuka aykırı ciddi bir süreç yaşadık. Bunun sonucunda TBMM yeni dönemde göreve başlayacak. Bütün milletvekillerine başarılar diliyoruz. Yeni yasama döneminin başarılı geçmesini diliyoruz. Yeni dönemde siyasi parti ayrımı yapmaksızın hepsine başarı diliyoruz. Yeni dönemde etkisizleştilmeye çalışılan TBMM'yi yetkilerini koruma ve kullanma konusunda kararlı bir tutum bekliyoruz. Tek adam rejimi altındayız. Kuvvetlerin bir elde toplandığı bir tabloyla karşı karşıyayız.

'ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ'

Milletvekilleri mazbatalarını aldılar. 600 milletvekili. YSK seçim sonuçlarını açıkladı. TBMM göreve başlayacak. Meşruiyet sorunları yaşatacak ciddi bir süreç yaşadı.

Tek adam rejimi, ilk KHK ile aslında anayasayı askıya alarak yola çıktığını gösterdi. Yayımlanan KHK açık bir biçimde kanunla yapılması gereken hususların KHK ile yapıldığını gösteriyor. Yeni dönem ne yazık ki kötü başladı. Kötü devam etmemesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

ENİS BERBEROĞLU VE EREN ERDEM'İN TUTUKLULUK HALİ

Anayasayı askıya alan KHK'lar ve bundan sonrasına ilişkin de muhtemelen Cumhurbaşkanlığı Karanameleri ile hukuk düzenini ortadan kaldırma sürecine giriliyor. Yeni dönemde beklediklerimiz var. Şu ana kadar gerçekleşmemiş olması, ciddi biçimde toplumsal huzursuzluğu tetikleyecek nitelikte. İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu. Haksız yere tutuklandı. Yeniden vekil seçildi. Millet yargının oyununu bozdu, bir kere daha parlamentoya gönderdi. Anayasanın hükmü açık. Yeniden dokunulmazlığı başlar diyor. Enis Berberoğlu'nun yargıtayada bekleyen dosyası şu anda dokunulmazlık kapsamındadır. Mahkemelerin derhal tahliye kararı vermesi gerekir.

Siyasi operasyonların bir diğer ayağı Eren Erdem'e yönelik devam ediyor. Geçen hafta açıklamayı yaptım, Eren Erdem hukuka aykırı bir şekilde, siyasi bir operasyonla tutuklanmıştır. Bu bir başka rehin alma operasyonudur. Ancak hiçbirimiz bu operasyonlara teslim olmadık, olmama konusunda da kararlıyız. Hakimler, mahkemeler, savcılar kendilerini siyasi iktidarın silahşörü görmesinler. Hukukun koruyucularıdır.

ENFLASYON VE DÖVİZ

İktidarın seçim dönemi içinde birçok seçim harcaması ile iktidarını garanti altına almaya çalıştığını ve hesapsız davrandığını biliyoruz. Erdoğan bize dönük bir dış operasyon var, piyasaların ateşinin çıkması dış güçlerin ülkeye dönük terör saldırısı diyordu. 24 Haziran'dan sonra bunların tamamının ateşi düşecek diyordu. Merakla bekliyoruz. Enflasyon hala yükseldi. Ekonomi birimimizdeki arkadaşlarımızın hesaplamalarında pazarda gerçek enflasyon en az yüzde 25. Dolar düşmedi, faizler yüzde 25-30 arasında. Soruyorum Erdoğan'a, hani düşecekti?

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İDDİALARI

Bu konular değerlendirildi. Genel Merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur.

İNCE'NİN ONURSAL GENEL BAŞKANLIK TEKLİFİ

Yakışık olmayan, nezaketsiz, şık olmayan bir tutumdur. Sayın Genel Başkan, son 1 yıl içerisinde Türkiye siyasetinin gündemini belirlemiştir. Sayın Genel Başkanımız Millet İttifakını kurarak muhalefetin etkin sonuç almasını sağlamakla mı yanlış yapmıştır. Sayın Genel Başkanımız yanlış bir Cumhurbaşkanı adayı mı göstermiştir? Sayın Genel Başkanımız, bu meselelerde olgunlukta karar verecek bir siyasetçi olduğunu göstermiştir. Sayın Genel Başkanın genel başkanlıktan başka bir ihsana ihtiyacı yoktur. Örgütün tabanı genel başkanımıza vereceği ihsanı vermektedir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yöntemdir. Buraya iç iktidar kavgalarıyla gelmedik.

'MİLLET İTTİFAKI DAĞILDI' AÇIKLAMALARI

Millet İttifakı bir seçim ittifakıydı ve seçim için kurulmuştu. Protokolün esasını oluşturan değerler, seçimden sonrasını da kapsayacak değerlerdi. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, OHAL'i kaldırma, güçlü Meclis düşünceleri ittifak protokolünün ortak paydasıydı. Bu seçimden sonrasını da kapsayan hedeflerdir.

YEREL SEÇİMLERİN ERKENE ALINMASI TARTIŞMALARI

Yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkin CHP'nin kabulü söz konusu değildir. Anayasa değişikliğini gerektirir. Bir değişiklik yapılacaksa yargı bağımsızlığını sağlamak için öncelikle anayasa değişikliği gereklidir. Belediye başkanlarını da, milletvekillerini de halk seçer. Belediye başkanlarının seçim dönemlerini kısaltacak adımla bizden destek bekliyorlarsa bizden destek bulamazlar. Biz zamanında yerel seçimlerin yapılmasını düşünüyoruz.

TBMM BAŞKANLIK SEÇİMİ

Henüz verilmiş bir karar yok.