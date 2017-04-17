CHP mühürsüz zarf sayısını açıkladı

Referandumun şaibeli damgasını vuran mühürsüz zarflara ilişkin CHP'den bir açıklama geldi. CHP, mühürsüz oy sayısını 2.5 milyon olarak açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre oy verme işlemi başlamadan evvel sandık başkanları tarafından mühürlenmesi gereken zarfların mühürsüz şekilde kullanıldığını ortaya çıkması referandumda şaibe iddialarını ortaya çıkarmıştı.



CHP İstanbul Milletvekili Sencer Ayata kullanılan mühürsüz zarf sayısının 2.5 milyon olduğunu açıkladı. CHP yaptığı açıklamada söz konusu sonuçlara itiraz edeceğini açıklamıştı.