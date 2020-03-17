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CHP Milletvekilinden Koronavirüs Açıklaması

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CHP Milletvekilinden Koronavirüs Açıklaması
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Koronavirüs salgını durumunda hem hasta yatakları hem de doktor sayısı bakımından Türkiye’nin diğer ülkelerden daha kötü durumda olduğuna işaret etti.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili hazırladığı raporda ülkelerin sağlık hizmetlerinde ani bir talep ve bunun sonucunda sistemin çökme tehlikesine karşı önlemler alındığına işaret etti.

Taşçıer, Koronavirüs salgını durumunda hem hasta yatakları hem de doktor sayısı bakımından Türkiye’nin diğer ülkelerden daha kötü durumda olduğuna işaret etti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Taşçıer'in hazırladığı “Türkiye’nin Salgına Karşı Kırılgan Sağlık Sistemi” isimli raporda şunlar yer aldı:

- 232 bin hasta yatağı var. Türkiye’de hastane sayısı 1534’tür. Olası bir sağlık krizinde daha da önemli olan hasta yatağı sayısıdır. Türkiye’de hastanelerde yaklaşık 231 bin 913 hasta yatağı bulunmaktadır.

- Bin kişiye 2.8 yatak düşüyor: OECD üyesi ülkeler arasında bin kişiye düşen hasta yatağı sayısı bakımından Türkiye 2.8 ile sondan 9. sıradadır. Japonya’da bu sayı 13,1, Almanya’da 8, Fransa’da 6, İtalya’da 3.2’dir.

- Yoğun bakım yatağı sınırlı: Türkiye’de son verilere göre erişkin yoğun bakım hasta yatağı sayısı 24 bin 71 olarak hesaplanmaktadır. 

- Doktor sayısı yetersiz: OECD üyesi ülkeler arasında bin kişiye düşen doktor sayısı bakımından Türkiye 1.9 ile son sıradadır. Avusturya’da bu sayı 5.2, Almanya’da 4.3, İtalya’da 4, Fransa’da 3.4’tür.

'Türkiye kötü durumda'
Taşçıer, koronavirüs salgını durumunda hem hasta yatakları hem de doktor sayısı bakımından Türkiye’nin diğer ülkelerden daha kötü durumda olduğuna dikkat çekerek, “Bu virüsün ülkemizde yayılımını minimuma indirebilmek ve sağlık hizmetlerinin ani bir taleple çökmemesi için tüm önlemler hızla alınmalıdır” dedi.

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