CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni tabancayla yaralandı

CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni Oktay Tüzün, jandarma Uzman Çavuş Semih U. ile girdiği silahlı çatışmada yaralandı.

CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni Oktay Tüzün, kavga ettiği jandarma Uzman Çavuş Semih U.'nun tabancasından çıkan kurşunla karnından yaralandı. Tüzün ile boğuşma sırasında ayağına isabet eden tek kurşunla yaralanan Uzman Çavuş U. da, hastaneye kaldırıldı.

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda iddiaya göre Jandarma Uzman Çavuş Semih U. ile Oktay Tüzün, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.

Tartışma esnasında Semih U. belinden tabancasını çıkardı. Tüzün, kendisine doğrultulan silahı almak isterken yaşanan boğuşma sırasında tabancadan çıkan kurşunla karnından vuruldu.

Olayda Uzman Çavuş U. da ayağına isabet eden tek kurşunla yaralandı.

Semih U. ve Tüzün, ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.