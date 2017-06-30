CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız kalp spazmı geçirdi!

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kalp spazmı geçirdi. Adalet Yürüyüşü’nde rahatsızlanan CHP’li Yıldız’ın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındığı öğrenildi. Hastane yetkilileri, Hüseyin Yıldız’ın kalp spazmı geçirdiğini, kontrol amacıyla 24 saat gözetim altında tutulacağını bildirdi.
Adalet Yürüyüşü’nde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş twitter’dan yaptığı açıklamada, Yıldız’ın aşırı sıcaktan dolayı fenalık geçirdiğini, kalp krizi olmadığını açıkladı.