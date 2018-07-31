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CHP Liderinden kurultay yorumu

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CHP Liderinden kurultay yorumu
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

MYK'da kurultay tartışmalarna ilişkin olarak Kılıçdaroğlu’nun “Büyük gerilim yaratıldı, yaşanan süreçte parti çok hırpalandı. Bu sürecin sonunda partinin derlenip toparlanması lazım. Süreç sonuçlandıktan sonra bir an önce bu tahribatı gidermek zorundayız” dediği öğrenildi. 

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, basına kapalı olarak gerçekleşen MYK , yaklaşık 3 saat sürdü.

MYK’de kurultay süreci, yeni düzenlemeler, ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı.

Kurultay tartışmalarıyla ilgili Kılıçdaroğlu’nun “Büyük gerilim yaratıldı, yaşanan süreçte parti çok hırpalandı. Bu sürecin sonunda partinin derlenip toparlanması lazım. Süreç sonuçlandıktan sonra bir an önce bu tahribatı gidermek zorundayız” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun ‘Yerel Seçim Stratejisi ve Vizyon Belgesi’nin hazırlanması, yol haritasının belirlenmesi için çalışmalara başlanması talimatı verdiği ve kurmaylarına “Kurultay tartışmalarına girmeyin, bu tartışmalar içinde boğulmayın” uyarısında bulunduğu kaydedildi.

 

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