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CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan: ''Başkanlık Sisteminde Ganimet Sistemi Gelir'' dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan: ''Başkanlık Sisteminde Ganimet Sistemi Gelir'' dedi.
Chp İstanbul Milletvekili Ali Özcan; Referandumda Hayır çıkması için tüm Türkiye'yi karış karış geziyor.

Son olarak Samandıra'da partililer ve halk ile birlikte Hayır çalışmalarına katılan milletvekili Ali Özcan, memurların çekindikleri için anketlerde gerçeği söyleyemediklerini ifade etti. CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Özcan, 2.5 milyon memura ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İktidar yetkililerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapma isteklerini daha önce defalarca dile getirdiğini ifade eden CHP'li Özcan ''Hiç lafı evirip çevirmeyelim. 'Evet' çıkarsa, devlet memuriyetini kaldıracaklar'' dedi. 

 

BAŞKANLIK SİSTEMİNDE LİYAKAT TAMAMEN BİTER, GANİMET SİSTEMİ GELİR

“Amerika’daki gibi başkanlık sistemlerinde devlet memuriyeti yerine, hükümet memuriyeti kavramı vardır. Kamu çalışanları sözleşmeli olduklarından, hükümeti alan parti kendi kamu çalışanlarını getirir. Buna “Ganimet Sistemi” diyorlar. Yani seçimi alan, ganimeti alıyor. Bu ilkel bir sistemdir. Böylesi sistemlerde, memurda liyakat olmaz. Memur, hükümet kim olursa olsun, önce milletin sonra devletin memuru olmalıdır.”

 

 

ANKETLERDE MEMURLAR ÇEKİNDİKLERİ İÇİN ‘HAYIR’ DİYEMİYOR

 “Referandum anketlerinde ‘Hayır’lar burun farkıyla önde gözüküyor. Sandığa gitmek, bu nedenle çok ama çok önemlidir. Anketlerde, çekincesinden Hayır oyunu beyan etmeyenler de sandıkta Hayır verince fark açılacaktır.

Anketlerde ‘Evet’ ya da ‘Kararsız’ cevabı verenlerin önemli bir bölümü devlet memuru, ‘Hayır vereceğim’ cevabı verebilen memur neredeyse yok. Devlet olanakları kullanılarak yürütülen baskı, bu cevaplara neden oluyor. Ancak ben inanıyorum ki, memurluk haklarını gasp edecek Başkanlık sistemine kamu çalışanlarımız ‘Hayır’ diyecek.”

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