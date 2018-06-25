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CHP Genel Merkezi'nde yönetim istifa sesleri!

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CHP Genel Merkezi'nde yönetim istifa sesleri!
CHP Genel Merkezi'nde oturma eylemi başlatan bir grup partili, yönetimin istifa etmesini istedi. Sloganların artması üzerine binadan çıkan Tuncay Özkan, slogan atan partilileri sakinleştirdi.

Muharrem İnce'nin seçimleri kaybettiğini açıklaması ve CHP'deki oy oranlarındaki düşüş partilileri kızdırdı. Bir grup partili CHP Genel Merkezi'nde oturma eylemi yaparak, yönetimin istifa etmesini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, dün gece genel merkezde oturma eylemi yapan bazı partililerle konuştu.

Kalabalığın çağrısı üzerine önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel asma kattan seslenip “Ben sıkıntılı bölgelere odaklanıyorum. Sabaha kadar çalışacağız. Yarın da çalışacağız. Yarın en doğru bilgiyi verecekler. Ben de tek başıma her bir oyun peşinde olacağım” dedi.

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