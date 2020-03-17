CHP Genel Merkezi Ziyaretlere Kapatıldı!

CHP Genel Merkezi yayınladığı mesajla corona virüsü tedbirleri kapsamında ziyaretlere kapatıldığını duyurdu.

CHP Genel Merkezi corona virüsü tedbirleri kapsamında genel merkezi ziyarete kapattı. Söz konusu önlem CHP Genel Merkezi'nden atılan mesajla üyelere duyuruldu.

ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK

Mesajda şu ifadelere yer verildi: “Değerli Üyemiz, Ülkemizi de içine alan Koronavirüs (COVID-19) tehdidi geçene kadar ‘Hepimizin Sağlığı İçin' CHP Genel Merkez Binamıza ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Acil durumlarda Genel Merkezimize telefon ile ulaşabilirsiniz. (03122074000) CHP Genel Merkezi.”

ÖRGÜTLER DE KAPATILDI

Genel merkez tarafından uygulanan ziyaret yasağının il örgütleri için de geçerli olduğu öğrenildi. CHP Genel Merkezi genelgesi doğrultusunda bugünden itibaren CHP örgüt binaları ziyaretçilere kapatıldı.