  • BIST 116.593
  • Altın 163,348
  • Dolar 3,8063
  • Euro 4,6601
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİDO ve BUDO'da sefer iptalleri!

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

»
CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı
İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, düzenlediği basın toplantısında resmen CHP Genel Başkanlığı'na adayı olduğunu açıkladı.

Kocasakal, Taksim'de bir otelde  basın toplantısı düzenledi. Ümit Kocasakal, alkışlar ve İzmir Marşı eşliğinde salona girdi. 

Konuşmasına "Kurtuluş, kuruluştadır" sözüyle başlayan Kocasakal, "Bu açıklamayı yaşananlar sebebiyle mutsuz, umutsuz, endişeli milyonlarca Cumhuriyetçi, Atatürkçü ve vatansever yurttaşlarımız adına yapıyorum. Tespitlerimin kollektif bir bilinci ve vicdanı yansıttığına inanıyorum. Bu bir vicdan hakırışı ve isyanıdır. Aynı zamanda bu açıklamayı Mustafa Kemal'in bir askeri olarak yapıyorum ve bundan onur duyuyorum" dedi.

Kocasakal, "Ben kendi adıma, Ümit Kocasakal olarak değil ama milyonlarca Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı adına, bu partinin gerçek sahibi ve tabanı adına, partisini özleyenler ve seçenek arayanlar adına onlara vekaleten Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adayım" dedi

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karabulut Cinayetinde Flaş Gelişme16 Ocak 2018 Salı 16:46
  • Sınırdaki Hareketlilik Devam Ediyor!16 Ocak 2018 Salı 12:50
  • Kritik Görüşme16 Ocak 2018 Salı 11:02
  • Sapık Komşunun Tacizi Cinayetle Bitti16 Ocak 2018 Salı 10:57
  • Uyuşturucu Operasyonu!16 Ocak 2018 Salı 10:49
  • Tesadüfen Cinayeti Kaydetti16 Ocak 2018 Salı 10:48
  • Türkiye için Korkutan Tespit15 Ocak 2018 Pazartesi 15:59
  • TEM'de 12 Araç Birbirine Girdi15 Ocak 2018 Pazartesi 15:55
  • Meryem Uzerli'nin aşk elçisi15 Ocak 2018 Pazartesi 12:17
  • Trabzon'da pistten çıkan uçak için bugün operasyon başlıyor15 Ocak 2018 Pazartesi 10:49
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim