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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Sandığa giden herkes elini vicdanına koymalı

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Sandığa giden herkes elini vicdanına koymalı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da sandığa giden herkesin elini vicdanına koymasını ve düşünmesini isteyerek, "Demokrasi isteyen gidecek 'hayır' diyecek." dedi.

 

Aydın'ın Buharkent ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kahvehaneye uğrayarak vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra parti otobüsünden vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, demokratik parlamenter sistemden bütün yetkilerin tek kişiye verildiği, tek adam rejimine geçilmek istendiğini öne sürdü.

"Yurt dışındaki işçiler diken üstünde"
16 Nisan'da herkesin sandığa giderek 'hayır' oyu vermesini isteyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Diyorlar ki 'bu çıkarsa terör bitecek'. Terör bitecekse 15 yıldır iktidardasınız, niye bitirmediniz, elinizden tutan mı vardı? Şimdi yurt dışındaki işçilerin tamamı diken üstünde, tamamı. Hepsi merak ediyor 'acaba bizi Türkiye'ye geri gönderecekler mi?' Ne için, bakın sevgili kardeşlerim, diline hakim olamayan devleti iyi yönetemez, devleti iyi yönetecek adamın diline hakim olması lazım. Konuştuğu lafın nereye gittiğini bilmesi lazım."

Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da sandığa giden herkesin elini vicdanına koymasını ve düşünmesini isteyerek, "Demokrasi isteyen gidecek 'hayır' diyecek, totaliter rejimi isteyen bir kişiye bütün yetkileri verelim, eline de bir sopa verelim kim konuşursa kafasına vursun diyorsanız, ona da gidip 'evet' diyeceksiniz, bu kadar basit." ifadesini kullandı.

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