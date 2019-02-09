CHP düzgün yönetilemiyor

Geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa ederek DSP’ye geçen Mustafa Sarıgül, “CHP Genel Merkezi düzgün yönetilemiyor.

CHP Genel Merkezi’nin kendisini dizayn etmesi şart” dedi.

DSP’nin Şişli Belediye Başkan adayı Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çevresini kuşatanların kendi arkadaşlarını bir yerlere getirmek istediğini belirterek

“Bilgili, becerikli, yetenekli adayların önünü kapatıyorlar. Ana muhalefet olarak seçimlere hazırlanırken İstanbul, Ankara ve İzmir’de ilçe belediye başkanlıklarına birer tane yıldız isim koymanız lazım.

Adaylar açıklandı. Esnafında, çalışanında, tüccarında, patronun da bir tane heyecan uyandıran aday var mı?” diye sordu.Eski Şişli Belediye Başkanı Sarıgül, yeniden seçilmesi halinde her mahalleye gündüz alzheimer konaklama merkezi, mahallelere çocuk evleri ve kreş, hayvan rehabilitasyon merkezi ile moda akademisi kuracağını söyledi.

Sarıgül, CHP’nin içinde partinin iktidar olmasını istemeyen ve güçlü adaylardan korkan dar bir grubun olduğunu söyledi.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’in konuştuğu Mustafa Sarıgül söyleşisi şöyle:

CHP’de parti içinin boşaltılmak istendiğine ve kazanabilecek adayların DSP’ye geçmesinin sağlandığına dair bir iddia var. Doğru mu bu?

Asla doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü CHP’yle, AK Parti arasında çok büyük bir oy farkı var.

Oyların bölündüğü söyleniyor. 1-2 puan oy farkı olsa bölünür ama yüzde 25 oy farkıyla bu mümkün değil. Demek ki, CHP Genel Merkezi’nin kendisini dizayn etmesi şart. Siz halk gücü olan kendi evladınızı başka taraflara iterseniz, o evlatta kardeş partiye gider. Artık yeni Şişli’yi ve yeni Şişli’nin geleceğini konuşmamız lazım. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Evlatlarına DSP’nin kapılarını açtılar. Tarih tekerrürden ibarettir. 2009’da Sayın Deniz Baykal beni partiden ihraç etmiş ve aday yapmamıştı. Yine DSP bana kollarını açmıştı. O dönem DSP adayı olarak yüzde 54 oy almıştım. CHP adayı yüzde 21, AK Parti adayı da yüzde 19 oy almıştı. Zannediyorum ki, bu seçimde de aynı sonucu alacağız. Şişli halkına güveniyorum. 48 aydır gece gündüz çalışıyoruz. Gitmediğimiz mahalle, çalmadığımız kapı kalmadı. 4 yaz boyunca denize dahi girmedim. Sürekli Anadolu’daydım. Şişli’de oturan yurttaşlarımızın köylerine gittim. Yurttaşlarımızla aramızda büyük bir sevgi inşa ettik.

Bazı kesimler de diyor ki, “CHP gibi bir parti, bir Sarıgül problemini çözemiyorsa ülkeyi nasıl yönetecek?” Siz de böyle mi düşünüyorsunuz?

Gerçekçi olalım, CHP Genel Merkezi düzgün yönetilemiyor. Genel Başkanın çevresini kuşatanlar, kendi arkadaşlarını bir yerlere getirmek istiyor. Bilgili, becerikli, yetenekli adayların önünü kapatıyorlar. Ana muhalefet olarak seçimlere hazırlanırken İstanbul, Ankara ve İzmir’de ilçe belediye başkanlıklarına birer tane yıldız isim koymanız lazım. Adaylar açıklandı. Esnafında, çalışanında, tüccarında, patronun da bir tane heyecan uyandıran aday var mı?

Sandık güvenliğine Sarıgül çözümü bulmuşsunuz…

605 sandığımız var ve her birinde 3 arkadaşımız görev alacak. 1800 arkadaşımız sandıklarda görev almak için eğitim alıyor. Bir siyasi partinin ‘seçimlerde hile yapılıyor’ safsatasını söylemeye hakkı yok. Çünkü her sandığın başına adam koyulmalı. Sandıklar saat 17.30’da açılacak. 19.30’da 605 tane ıslak imzalı tutanağı Seçim Kurulu Başkanımızın önüne koyacağız. DSP adayı Sarıgül yüzde 54 ile 58 arası, CHP adayı 18 ile 21 arası, AK Parti adayı da 15 ile 18 arasında oy alır. Bunlar araştırma kuruluşlarının sonuçları.