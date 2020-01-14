CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas Bu Şahibeye Ortak Olacakmı?

Avcılar Dedikoduya Doymuyor.

Avcılar belediyesinin en başarısız dönemine (Bir önceki dönem) damga vuran. Bu yönetimde İBB Meclis üyesi olarak görev yapan Zafer Polat ve yine Avcılar Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekilliği görevi yapan Mahir Doğan, Avcılar İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçilen Erdal Nas'ın yönetim ve il delegesi listesinde yer aldılar.

Bu husus siyaset eşittir ticaret ilkesini ön plana çıkaran ve başarısız bir belediye yönetimine katkı sunan bu kişilerden Zafer Polatın ilçe yönetimine yazılması, Mahir Doğanın ise il delegesi olarak yazılıp il yönetimine önerileceği söylentilerinin çıkması CHP Avcılar ilçe tabanında da ciddi bir tepkiye ve infiale sebep olmuştur.

Haklarında bu dedikoduların bilindiği bu kişilerin CHP Avcılar ilçe başkanı Erdal Nas'ın listesinde yer almış olması acaba kendisinin de bu şaibelere ve dedikoldulara ortak olacağı anlamı mı taşıyor?

Şimdi gözler bir ay sonra yapılacak olan CHP İstabul İl Başkanlığı seçimlerine çevrildi.