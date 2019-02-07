CHP 16 adayını daha açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’nin 16 adayını daha açıkladı.
İşte adaylar:
Ordu Büyükşehir / Mustafa Adıgüzel
Adana – Karataş / Mehmet Yıldız
Ankara – Etimesgut / Celal Çelik
Antalya – Kaş / Hayri Süt
Hatay – Arsuz / Asaf Güven
Hatay – Kumlu / Rıfat Akkuyu
Isparta – Yalvaç / Erkan Ünal
İstanbul – Maltepe / Ali Kılıç
İstanbul – Silivri / Özcan Işıklar
İzmir – Bayraklı / Serdar Sandal
Konya – Halkapınar / Ahmet Özkaya
Konya – Taşkent / Hilal Ülkü Türedi
Muğla – Bodrum / Mustafa Saruhan
Muş – Bulanık / Fikret Hamarat
Samsun – Bafra / Kemal Bütüner
Şanlıurfa – Siverek / Mehmet Fatih Bucak