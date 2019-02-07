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CHP 16 adayını daha açıkladı

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CHP 16 adayını daha açıkladı
CHP, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim için 16 belediye başkan adayını daha açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’nin 16 adayını daha açıkladı.

İşte adaylar:

Ordu Büyükşehir / Mustafa Adıgüzel
Adana – Karataş / Mehmet Yıldız
Ankara – Etimesgut / Celal Çelik
Antalya – Kaş / Hayri Süt
Hatay – Arsuz / Asaf Güven
Hatay – Kumlu / Rıfat Akkuyu
Isparta – Yalvaç / Erkan Ünal
İstanbul – Maltepe / Ali Kılıç
İstanbul – Silivri / Özcan Işıklar
İzmir – Bayraklı / Serdar Sandal
Konya – Halkapınar / Ahmet Özkaya
Konya – Taşkent / Hilal Ülkü Türedi
Muğla – Bodrum / Mustafa Saruhan
Muş – Bulanık / Fikret Hamarat
Samsun – Bafra / Kemal Bütüner
Şanlıurfa – Siverek / Mehmet Fatih Bucak


 

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