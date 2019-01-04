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CHP 102 adayı'nı açıkladı

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CHP 102 adayı'nı açıkladı
CHP mart ayın da yapılacak yerel seçim öncesi 102 adayını açıkladı.

Yerel seçimlerde yarışacak 530 adayını daha önce "dört grup" halinde açıklayan CHP, bugünkü Parti Meclisi (PM) toplantısında 4'ü büyükşehir ve 4'ü de il olmak üzere toplamda 102 adayını daha belirledi. Buna göre, Mersin'de Vahap Seçer, Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da ise Nurettin Beyaz CHP'nin adayı oldu.
CHP, şu ana kadar 11'i büyükşehir ve 24'ü il olmak üzere, toplamda 530 belediye başkan adayını açıklamıştı. Parti Meclisi dün "beşinci grup" adaylarını belirlemek üzere toplandı. Toplantıda, 4'ü büyükşehir 4'ü il olmak üzere 102 başkan adayı daha belirlendi. Buna göre, Mersin'de eski milletvekili Vahap Seçer, Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta mevcut Milletvekili Ali Öztunç, Van'da ise Muradiye İlçe Başkanı Nurettin Beyaz CHP'nin adayı oldu. CHP Kütahya'da Eyüp Kahveci, Bayburt'ta Kağan Eraslan, Bitlis'te Burhan Küsem, Iğdır'da Sözen Sayan'ı aday gösterdi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde de Turgay Erdem aday oldu.
MERSİN KRİZİ

Parti Meclisi toplantısı öncesinde ise aday listesine son şeklinin verildiği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı. Edinilen bilgilere göre MYK toplantısında, Mersin tartışması yaşandı. Çok sayıda MYK üyesi, eski milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun Mersin adayı olarak açıklanmasına itiraz etti. Yaşanan tartışmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu ismi geri çekti. Böylece Kuyucuoğlu'nun yerine diğer bir diğer aday adayı olan Vahap Seçer'in önerilmesine karar verildi. Seçer'in adaylığı PM toplantısında da kabul edilerek resmileşti.
İşte CHP'nin 102 adayının tam listesi:

1 Bursa Büyükşehir  Mustafa Bozbey 

2 Kahramanmaraş Büyükşehir  Ali Öztunç 

3 Mersin Büyükşehir  Vahap Seçer 

4 Van Büyükşehir  Nurettin Beyaz 

5 Bayburt Merkez  Kağan Eraslan 

6 Bitlis Merkez  Burhan Küsem 

7 Iğdır Merkez  Sözer Sayan 

8 Kütahya Merkez  Eyüp Kahveci 

9 Adana Ceyhan  Kadir Aydar 

10 Adana Pozantı  Şenol Eroğlu 

11 Adana Yumurtalık  Erdinç Altıok 

12 Adıyaman Gölbaşı  İskender Yıldırım 

13 Adıyaman Besni Kesmetepe Hasan Koca 

14 Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Bayram Yavuz 

15 Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Şükrü Turan 

16 Afyonkarahisar Sinanpaşa  Harun Güner 

17 Ağrı Diyadin  Abidin Yenigün 

18 Ağrı Patnos Dedeli Muzaffer Yıldız 

19 Ağrı Eleşkirt  Yılmaz Polat 

20 Amasya Göynücek  Nurten Erdem 

21 Amasya Merkez Ziyaret Mehmet Geçgel 

22 Ardahan Göle  Özel Özen 

23 Artvin Hopa  Taner Ekmekçi 

24 Artvin Şavşat  Nihat Acar 

25 Artvin Murgul  Erkan Şeyhoğlu 

26 Bartın Merkez Kozcağız Meliha Okutay 

27 Bayburt Demirözü  Muhammet Yeşil 

28 Bingöl Genç  Serhat Nazlı 

29 Bitlis Merkez Yolalan Yunus İşik 

30 Bursa Nilüfer  Turgay Erdem 

31 Bursa Mudanya  Hayri Türkyılmaz 

32 Denizli Merkezefendi  Şeniz Doğan
33 Diyarbakır Kayapınar  Mustafa Akyüz 

34 Diyarbakır Lice  Tarık Akdemir 

35 Diyarbakır Yenişehir  Abdurrahman Berat Aktaş 

36 Diyarbakır Dicle  Nasır Aydın 

37 Diyarbakır Ergani  Hasan Kılıç 

38 Diyarbakır Kulp  Mehmet İhsan Sancar 

39 Edirne Keşan Yenimuhacır Recep Ordu 

40 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Tevik Şahinbaş 

41 Edirne Enez  Özkan Günenç 

42 Erzincan Tercan Çadırkaya Çetin Özbey 

43 Erzurum Şenkaya  Gençay Uğraş 

44 Eskişehir Alpu  Gürbüz Güller 

45 Eskişehir Çifteler  Zehra Konakçı 

46 Eskişehir İnönü  İsmail Karaköse 

47 Eskişehir Mihalıççık  Haydar Çorum 

48 Eskişehir Seyitgazi  Uğur Tepe 

49 Eskişehir Sivrihisar  Habil Dökmeci 

50 Gaziantep İslahiye  Mustafa Köse 

51 Gümüşhane Kürtün  Mahmut Çağlayan 

52 Karabük Safranbolu  Elif Köse 

53 Karabük Ovacık  Hidayet Kasımoğlu 

54 Karaman Ayrancı  Ramazan Delice 

55 Karaman Başyayla  Ahmet Alper 

56 Karaman Merkez Akçaşehir Mustafa Balta 

57 Karaman Sarıveliler Göktepe Mustafa Doğan 

58 Kastamonu İnebolu  Faruk Öz 

59 Kayseri Akkışla  Mustafa Güner 

60 Kayseri Hacılar  Ahmet Turan Oğuz 

61 Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Ertuğrul Çamlıca 

62 Kırklareli Babaeski Alpullu Saim Kırcı 

63 Kırklareli Pınarhisar  Münir Çapkur 

64 Kocaeli Körfez  Bozkurt Uslu 

65 Kütahya Aslanapa  Ali Kısa 

66 Manisa Salihli  Mazlum Nurlu 

67 Muş Hasköy Düzkışla Hamdullah Kasak 

68 Nevşehir Avanos Özkonak Ahmet Uyulur 

69 Niğde Merkez Konaklı Derviş Kar 

70 Niğde Merkez Değirmenli Seyrani Can 

71 Niğde Merkez Edikli Metin Öztürk 

72 Niğde Merkez Orhanlı Cuma Sayın 

73 Niğde Merkez Sazlıca Ali Belek 

74 Sakarya Kaynarca  Nalan Akçay 

75 Samsun Tekkeköy  Tansu Çıkış 

76 Samsun Havsa  Mehtap Yeşilbaş 

77 Siirt Pervari  Şevket Baytekin 

78 Siirt Kurtalan Kayabağlar Bedel Kasımoğlu 

79 Siirt Baykan Atabağı Muammer Canbulat 

80 Sivas Kangal  Gökhan Emen 

81 Şırnak Cizre  Rıdvan Çiçek 

82 Şırnak İdil  Fikret Ağırman 

83 Şırnak Uludere Uzungeçit Ramazan Karasu 

84 Şırnak Silopi Görümlü Muhsin Özdemir 

85 Şırnak Silopi Çalışkan Hasan Mete 

86 Şırnak Güçlükonak Fındık Nezir Enücük 

87 Tekirdağ Şarköy  Alpay Var 

88 Tekirdağ Hayrabolu  Fehmi Altayoğlu 

89 Tekirdağ Muratlı  Nebi Tepe 

90 Tekirdağ Ergene  Rasim Yüksel 

91 Tekirdağ Süleymanpaşa  Mehmet Ekrem Eşkinat 

92 Tekirdağ Çorlu  Ahmet Sarıkurt 

93 Tokat Almus Gölgeli İbrahim Karahan 

94 Tokat Almus Kınık Güven Arslan 

95 Trabzon Sürmene  Yaşar Emin 

96 Trabzon Ortahisar  Mehmet Salih Akyüz 

97 Uşak Karahallı  Muhammet Coğuplugil 

98 Van Erciş  Ekrem Uçak 

99 Van Edremit  İdris Takva 

100 Yozgat Sorgun Bahadın Bülent Atakul 

101 Yozgat Aydıncık Baydiğin Mehmet Güneş 

102 Zonguldak Kilimli Gelik İlker Çoban 

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