CHP 102 adayı'nı açıkladı

Yerel seçimlerde yarışacak 530 adayını daha önce "dört grup" halinde açıklayan CHP, bugünkü Parti Meclisi (PM) toplantısında 4'ü büyükşehir ve 4'ü de il olmak üzere toplamda 102 adayını daha belirledi. Buna göre, Mersin'de Vahap Seçer, Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da ise Nurettin Beyaz CHP'nin adayı oldu.
CHP, şu ana kadar 11'i büyükşehir ve 24'ü il olmak üzere, toplamda 530 belediye başkan adayını açıklamıştı. Parti Meclisi dün "beşinci grup" adaylarını belirlemek üzere toplandı. Toplantıda, 4'ü büyükşehir 4'ü il olmak üzere 102 başkan adayı daha belirlendi. Buna göre, Mersin'de eski milletvekili Vahap Seçer, Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta mevcut Milletvekili Ali Öztunç, Van'da ise Muradiye İlçe Başkanı Nurettin Beyaz CHP'nin adayı oldu. CHP Kütahya'da Eyüp Kahveci, Bayburt'ta Kağan Eraslan, Bitlis'te Burhan Küsem, Iğdır'da Sözen Sayan'ı aday gösterdi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde de Turgay Erdem aday oldu.
MERSİN KRİZİ
Parti Meclisi toplantısı öncesinde ise aday listesine son şeklinin verildiği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı. Edinilen bilgilere göre MYK toplantısında, Mersin tartışması yaşandı. Çok sayıda MYK üyesi, eski milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun Mersin adayı olarak açıklanmasına itiraz etti. Yaşanan tartışmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu ismi geri çekti. Böylece Kuyucuoğlu'nun yerine diğer bir diğer aday adayı olan Vahap Seçer'in önerilmesine karar verildi. Seçer'in adaylığı PM toplantısında da kabul edilerek resmileşti.
İşte CHP'nin 102 adayının tam listesi:
1 Bursa Büyükşehir Mustafa Bozbey
2 Kahramanmaraş Büyükşehir Ali Öztunç
3 Mersin Büyükşehir Vahap Seçer
4 Van Büyükşehir Nurettin Beyaz
5 Bayburt Merkez Kağan Eraslan
6 Bitlis Merkez Burhan Küsem
7 Iğdır Merkez Sözer Sayan
8 Kütahya Merkez Eyüp Kahveci
9 Adana Ceyhan Kadir Aydar
10 Adana Pozantı Şenol Eroğlu
11 Adana Yumurtalık Erdinç Altıok
12 Adıyaman Gölbaşı İskender Yıldırım
13 Adıyaman Besni Kesmetepe Hasan Koca
14 Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Bayram Yavuz
15 Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Şükrü Turan
16 Afyonkarahisar Sinanpaşa Harun Güner
17 Ağrı Diyadin Abidin Yenigün
18 Ağrı Patnos Dedeli Muzaffer Yıldız
19 Ağrı Eleşkirt Yılmaz Polat
20 Amasya Göynücek Nurten Erdem
21 Amasya Merkez Ziyaret Mehmet Geçgel
22 Ardahan Göle Özel Özen
23 Artvin Hopa Taner Ekmekçi
24 Artvin Şavşat Nihat Acar
25 Artvin Murgul Erkan Şeyhoğlu
26 Bartın Merkez Kozcağız Meliha Okutay
27 Bayburt Demirözü Muhammet Yeşil
28 Bingöl Genç Serhat Nazlı
29 Bitlis Merkez Yolalan Yunus İşik
30 Bursa Nilüfer Turgay Erdem
31 Bursa Mudanya Hayri Türkyılmaz
32 Denizli Merkezefendi Şeniz Doğan
33 Diyarbakır Kayapınar Mustafa Akyüz
34 Diyarbakır Lice Tarık Akdemir
35 Diyarbakır Yenişehir Abdurrahman Berat Aktaş
36 Diyarbakır Dicle Nasır Aydın
37 Diyarbakır Ergani Hasan Kılıç
38 Diyarbakır Kulp Mehmet İhsan Sancar
39 Edirne Keşan Yenimuhacır Recep Ordu
40 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Tevik Şahinbaş
41 Edirne Enez Özkan Günenç
42 Erzincan Tercan Çadırkaya Çetin Özbey
43 Erzurum Şenkaya Gençay Uğraş
44 Eskişehir Alpu Gürbüz Güller
45 Eskişehir Çifteler Zehra Konakçı
46 Eskişehir İnönü İsmail Karaköse
47 Eskişehir Mihalıççık Haydar Çorum
48 Eskişehir Seyitgazi Uğur Tepe
49 Eskişehir Sivrihisar Habil Dökmeci
50 Gaziantep İslahiye Mustafa Köse
51 Gümüşhane Kürtün Mahmut Çağlayan
52 Karabük Safranbolu Elif Köse
53 Karabük Ovacık Hidayet Kasımoğlu
54 Karaman Ayrancı Ramazan Delice
55 Karaman Başyayla Ahmet Alper
56 Karaman Merkez Akçaşehir Mustafa Balta
57 Karaman Sarıveliler Göktepe Mustafa Doğan
58 Kastamonu İnebolu Faruk Öz
59 Kayseri Akkışla Mustafa Güner
60 Kayseri Hacılar Ahmet Turan Oğuz
61 Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Ertuğrul Çamlıca
62 Kırklareli Babaeski Alpullu Saim Kırcı
63 Kırklareli Pınarhisar Münir Çapkur
64 Kocaeli Körfez Bozkurt Uslu
65 Kütahya Aslanapa Ali Kısa
66 Manisa Salihli Mazlum Nurlu
67 Muş Hasköy Düzkışla Hamdullah Kasak
68 Nevşehir Avanos Özkonak Ahmet Uyulur
69 Niğde Merkez Konaklı Derviş Kar
70 Niğde Merkez Değirmenli Seyrani Can
71 Niğde Merkez Edikli Metin Öztürk
72 Niğde Merkez Orhanlı Cuma Sayın
73 Niğde Merkez Sazlıca Ali Belek
74 Sakarya Kaynarca Nalan Akçay
75 Samsun Tekkeköy Tansu Çıkış
76 Samsun Havsa Mehtap Yeşilbaş
77 Siirt Pervari Şevket Baytekin
78 Siirt Kurtalan Kayabağlar Bedel Kasımoğlu
79 Siirt Baykan Atabağı Muammer Canbulat
80 Sivas Kangal Gökhan Emen
81 Şırnak Cizre Rıdvan Çiçek
82 Şırnak İdil Fikret Ağırman
83 Şırnak Uludere Uzungeçit Ramazan Karasu
84 Şırnak Silopi Görümlü Muhsin Özdemir
85 Şırnak Silopi Çalışkan Hasan Mete
86 Şırnak Güçlükonak Fındık Nezir Enücük
87 Tekirdağ Şarköy Alpay Var
88 Tekirdağ Hayrabolu Fehmi Altayoğlu
89 Tekirdağ Muratlı Nebi Tepe
90 Tekirdağ Ergene Rasim Yüksel
91 Tekirdağ Süleymanpaşa Mehmet Ekrem Eşkinat
92 Tekirdağ Çorlu Ahmet Sarıkurt
93 Tokat Almus Gölgeli İbrahim Karahan
94 Tokat Almus Kınık Güven Arslan
95 Trabzon Sürmene Yaşar Emin
96 Trabzon Ortahisar Mehmet Salih Akyüz
97 Uşak Karahallı Muhammet Coğuplugil
98 Van Erciş Ekrem Uçak
99 Van Edremit İdris Takva
100 Yozgat Sorgun Bahadın Bülent Atakul
101 Yozgat Aydıncık Baydiğin Mehmet Güneş
102 Zonguldak Kilimli Gelik İlker Çoban