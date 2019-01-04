  • BIST 88.272
  • Altın 224,513
  • Dolar 5,4038
  • Euro 6,1669
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKACendere Deresi taştı

Chloe'nun keyfi yerinde

»
Chloe'nun keyfi yerinde
Güzel manken Chloe kendi hazırladığı özel formüllü içeceği piyasaya sürdü.

Serdar Ortaç'ın 2014'te evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan ticarete atılıyor.Chloe kendi deneyimlerinden yola çıkarak, formunu korumak için tükettiği içeceği piyasaya sürdü.Geçtiğimiz aylarda çıkarmayı planladığı ama Amerika'da geçirdiği kaza yüzünden ertelediği detoks seti de raflarda yerini aldı.

Model, özel formülle toksinleri arındıran, kilo verdiren ve cildin parlamasını sağlayan seti Detoks Uzmanı Dilşat Erdil’le hazırladı.Serdar Ortaç’ın İrlandalı eşi Chloe Loughnan, kendi adını taşıyan form koruyucu içeceğini piyasaya çıkardı.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dizi'si tutmayınca önlem aldı04 Ocak 2019 Cuma 13:04
  • Hazal parasını söke söke alacak04 Ocak 2019 Cuma 12:34
  • Ebru neye tepki verdi04 Ocak 2019 Cuma 11:28
  • Yılbaşı kaçamağı yaptılar ama hala sorunu çözemediler..04 Ocak 2019 Cuma 11:12
  • Avrupa'ya açılacam03 Ocak 2019 Perşembe 17:02
  • Burak Erbil'in kızına göz dikti03 Ocak 2019 Perşembe 16:09
  • Kadın çocuklarını bırakmış bizi çekiyor03 Ocak 2019 Perşembe 15:14
  • Osman sınav sert konuştu "herkes kural'a uymak zorun da"03 Ocak 2019 Perşembe 14:51
  • Aldığı nafakayla estetik yaptırdı03 Ocak 2019 Perşembe 13:58
  • İrem helvacıoğlu dizi'den ayrılıyor mu? O Ses Türkiye Krizi03 Ocak 2019 Perşembe 12:40
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim