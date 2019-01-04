Chloe'nun keyfi yerinde

Güzel manken Chloe kendi hazırladığı özel formüllü içeceği piyasaya sürdü.

Serdar Ortaç'ın 2014'te evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan ticarete atılıyor.Chloe kendi deneyimlerinden yola çıkarak, formunu korumak için tükettiği içeceği piyasaya sürdü.Geçtiğimiz aylarda çıkarmayı planladığı ama Amerika'da geçirdiği kaza yüzünden ertelediği detoks seti de raflarda yerini aldı.

Model, özel formülle toksinleri arındıran, kilo verdiren ve cildin parlamasını sağlayan seti Detoks Uzmanı Dilşat Erdil’le hazırladı.Serdar Ortaç’ın İrlandalı eşi Chloe Loughnan, kendi adını taşıyan form koruyucu içeceğini piyasaya çıkardı.