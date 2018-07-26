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Chloe'den cesur transparan kıyafet!

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Chloe'den cesur transparan kıyafet!
Şarkıcı Serdar Ortaç, eşi Chloe ve ünlü oyuncu Celil Nalçakan, bir kripto paranın tanıtımı için İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen davete katıldı. Gecede Chloe'nin iddialı kıyafeti dikkat çekti.

Şarkıcı Serdar Ortaç, eşi Chloe ve ünlü oyuncu Celil Nalçakan, bir kripto paranın tanıtımı için İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen davete katıldı. Gecede Chloe'nin iddialı kıyafeti dikkat çekti.

İzmir’in Çeşme ilçesi Alacatı Mahallesi’ndeki bir barda, yeni bir kripto paranın tanıtımı yapıldı. Firmanın reklam yüzü olan Serdar Ortaç ile eşi Chloe ve oyuncu Celil Nalçakan da geceye katıldı.

’CHLOE’NİN DİZİ FİLMDE OYNAMASINI İSTİYORUM’

Eşinin bir film projesinde yer alması fikriyle ilgili ne düşündüğü sorulan Ortaç, "Ben Chloe’nin dizi filmde oynamasını istiyorum. Türkçesi de güzel. Hanım, hep ’zamanı var’ diyor. Kaç tane teklif geldi. Onun aksanı yok. Dümdüz Türkçe konuşuyor. Millet şok oluyor. Kick boks da yapıyor. Koydu mu oturtur" dedi.

’MOLA VERMİŞTİM, ARTIK YETER’

Projelerinden bahseden Celil Nalçakan, "Tiyatro devam ediyor. Dizi molası vermiştim. Artık yeter. Senaryolar geliyor. Üzerinde konuşuyoruz, düşünüyoruz. İnşallah hiç kimsenin emeği zayi olmaz. Katkıda bulunabileceğimiz en doğru işi bulup, orada devam edeceğiz. Poyraz Karayel’in yeniden çekilmesi zor. Oyuncu arkadaşlarımızın hepsi başka işlerde. Ama gönlümüzde Poyraz devam ediyor" dedi.

’BEŞİKTAŞ’A AŞIĞIM’

Beşiktaş sevgisinin hatırlatılması üzerine Nalçakan, "Ben Beşiktaş taraftarı değil, Beşiktaşlıyım. Aşığıyım. Gönül ister ki Avrupa’da da Türkiye’de de başarılı olalım. Ama önemli olan fair play, dostluk kazansın. Tabii o arada Beşiktaş’ım da kazansın. Şampiyon olmasak da seneye yine burada buluşuruz. Ben yine Beşiktaş’ı ne kadar sevdiğimi sabaha kadar anlatırım. Çok seviyorum, yapacak bir şey yok" dedi.

Eşinin elini bir an olsun bırakmaya Serdar Ortaç,'Chloe'nin her zaman destekçisiyim' dedi. 

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