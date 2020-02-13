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CHLOE YENİ BİR AŞKA YELKENMİ AÇTI?

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CHLOE YENİ BİR AŞKA YELKENMİ AÇTI?
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini 6 ay önce sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından Türkiye'de kalmak istediğini dile getiren Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı.

BOŞANMANIN ARDINDAN İLK AŞK!
Loughnan, Serdar Ortaç'la boşanmasının ardından bir süre yalnız kalmayı tercih etmişti. '2. Sayfa'nın özel haberine göre; Chloe Loughnan yalnız geçen 6 ayın ardından, iş insanı Kaan Kalyon ile yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin yakın bir arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı iddia edildi. Chloe Loughnan ve Kaan Kalyon, geçtiğimiz gün bir mekanda eğlenirken görüldü.

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