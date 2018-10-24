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Chloe Süreyya Yalçın'ın malikanesinde kalıyor!

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Chloe Süreyya Yalçın'ın malikanesinde kalıyor!
Serdar Ortaç’ın ABD’de kaza geçiren eşi Chloe Loughnan’a, sosyetik milyarder Süreyya Yalçın sahip çıktı. Süreyya Yalçın; Chloe’ye geçen yıl Miami’de aldığı, eskiden Pablo Escobar’a ait olan malikanesini tahsis etti.

Serdar Ortaç’ın ABD’de kaza geçiren eşi Chloe Loughnan’a, sosyetik milyarder Süreyya Yalçın sahip çıktı.

Süreyya Yalçın; Chloe’ye geçen yıl Miami’de aldığı, eskiden Pablo Escobar’a ait olan malikanesini tahsis etti.Amerika'da geçirdiği motosiklet kazası sonrası hastaneden taburcu olan ama tedavisi devam eden Chloe Loughnan'a arkadaşı Süreyya Yalçın jest yaptı.

Süreyya Yalçın, Chloe ve annesine Miami'deki malikanesini açtı, ayrıca kendisine özel yardımcılar ile bir de hemşire tahsis etti.

YÜRÜTEÇLE YÜRÜYOR

Chloe, kendisine refakat eden annesiyle birlikte bu evde 10 gün daha kalacak.

Ayakta durmakta zorlandığı için yürüteçle yürüyen Chloe, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından annesiyle birlikte İrlanda'ya gidecek. Ona bir süre de annesi bakacak.

'GÜNDEMİMİZDE BOŞANMA YOK'

Serdar Ortaç, eşi Chloe ile ayrılığın eşiğinde olduğuna dair iddiaları ise yalanladı.

 

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