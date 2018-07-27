Chloe nefes kesti!

Serdar Ortaç, önceki gün Çeşme Tren Beach’te sahneye çıktı. Onun konser saatine kadar bir başka beach’te yüzüp güneşlenen eşi Chloe Loughnan, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Serdar Ortaç, önceki gün Çeşme Tren Beach’te sahneye çıktı. Onun konser saatine kadar bir başka beach’te yüzüp güneşlenen eşi Chloe Loughnan, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Yüzerek bekledi

Chloe Loughnan-Serdar Ortaç çifti, ünlü şarkıcının sahne programı için Çeşme’ye gitti. Loughnan, eşinin Tren’deki konserine kadar Zio Beach’te zaman geçirdi, bol bol yüzüp güneşlendi. Ardından da Ortaç’ı izlemek üzere bulunduğu mekana geçti.

“Zamanı var” diyor

Program öncesi soruları yanıtlayan Serdar Ortaç, eşinin dizide rol almasını istediğini söyledi: “Chloe’nin dizi filmde oynamasını istiyorum. Kaç tane teklif geldi ama hanım hep ‘Zamanı var’ dedi. Aksansız konuşuyor, engel yok aslında.”

Serdar Ortaç, eşinin fizik gücüne çok güvendiğini söyledi: “Chloe uzun zamandır kick boks yapıyor. Koydu mu oturtur!”