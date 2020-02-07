Chloe Loughnan Oyunculuğa Göz Dikti

Serdar Ortaç'ın eski eşi manken Chloe Loughnan, eşinden ayrıldıktan sonra İstanbul'da kalakar mankenlik mesleğini devam ettirdi. Yakın arkadaşlarıyla birlikte Uludağ'a tatile giden Chloe oyunculuk teklifini geldiğini o teklifi değerlendireceğini ve oyunculuğu çok sevdiğini belirtti.
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Serdar Ortaç'la ayrıldıktan sonra mankenlik mesleğine devam eden İstanbul'u çok sevdiğini söyleyen Chloe oyunculığa göz dikti
Etiketler: Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Oyunculuk
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