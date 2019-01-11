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Chloe evine döndü

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Chloe evine döndü
Uzun süredir boşanma iddialarıyla gündemde olan Serdar Ortaç ve eşi Chloe Ortaç aylar sonra görüntülendi. İddiaların aksine mutluluk pozu veren Ortaç çifti gazetecilerin sorularına da yanıtladı.

Uzun süredir boşanma iddialarıyla gündemde olan Serdar Ortaç ve eşi Chloe Ortaç aylar sonra İstinyePark’da görüntülendi.İddiaların aksine mutluluk pozu veren Ortaç çifti gazetecilerin sorularına da yanıtladı.
Hafta başı Türkiye’ye dönen Chloe Ortaç ise “Haberlere çok şaşırıyorum. Bir kaza geçirdim ve kaza sonrası mümkün oldukça evden dışarıya bile çıkmadım. Serdar bana para vermiyormuş, bende onun için çalışmaya gidiyormuşum... Ben çalışmaya gitmedim, ailemin yanına gittim ve kazadan sonra çalışmayı bırakın, dışarıya bile çıkmadım.” dedi.

Boşanmayacaklarını yineleyen Serdar Ortaç ise “Bizim ekonomik olarak bir ayrılığımız yok, kesemiz bir. Benim kazandığım para onun, onun kazandığı para benimdir. Ayrıca Chloe ekonomik özgürlüğü elinde olan bir kadın, mesleği var ve teklif geldikçe çalışıyor, kazanıyor. Dediğim gibi nereden çıkıyor bunlar bilmiyorum. Birileri kafasından senaryo yazıyor, haberini yapıyor. Ayıp.” dedi. 

Uzun süredir boşanma iddialarıyla gündemde olan Serdar Ortaç ve eşi Chloe Ortaç aylar sonra görüntülendi.

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