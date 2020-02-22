İnstagram'dan paylaşım yapan Chloe, attığı fotoğrafın altına ''Hakkımda çıkan saçma dedikoduları duyunca ben.'' yazdı
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Chloe Aşk İddialarına Ne Dedi?
Serdar Ortaç'ın eski eşi İrlandalı Manken Chloe Loughnan Kaan Kalyon'la aşk iddilarına sosyal medyadan cevap verdi
Etiketler: chloe loughnan, kaan kalyon, serdar ortaç
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VİDEO GALERİ
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- 13:53 - Kasıtlı Saldırı
- 13:44 - Art Arda Ölümler
- 13:37 - Yer Yerinden Oynayacak
- 12:47 - Tuğba Ekinci'den Cem Yılmaz'a Sert Sözler
- 12:40 - Hadise ve Kaan Aşkında Kriz
- 12:35 - İntiharlara Protesto
- 12:29 - Yine Bir İntihar
- 12:24 - Muheterem Nur Yoğun Bakımda
- 11:49 - Türk Doktoru Coronavirüsü'ne Umut Oldu
- 11:41 - ANNENİN FERYADI
- 11:06 - Ceren Damar'ın Katiline Müebbet!
- 10:45 - ERDOĞAN VE PUTİN İDLİB İÇİN GÖRÜŞTÜ
- 10:33 - Diyane İşlerinde FETÖ Soruşturması
- 15:54 - İran'da Corona Ölümleri Artıyor
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