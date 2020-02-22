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Chloe Aşk İddialarına Ne Dedi?

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Chloe Aşk İddialarına Ne Dedi?
Serdar Ortaç'ın eski eşi İrlandalı Manken Chloe Loughnan Kaan Kalyon'la aşk iddilarına sosyal medyadan cevap verdi

İnstagram'dan paylaşım yapan Chloe, attığı fotoğrafın altına ''Hakkımda çıkan saçma dedikoduları duyunca ben.'' yazdı

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