Charlie’nin Melekleri Mısır Çarşısı’nda

Tüm dünyada merakla beklenen ‘Charlie’nin Melekleri 3’ filminin İstanbul çekimleri başladı. Filmin başrol oyuncuları Elizabeth Banks, Nat Faxon ve Ella Balinska dün Eminönü’nde kamera karşısına geçti.

Tüm dünyada merakla beklenen ‘Charlie’nin Melekleri 3’ filminin İstanbul çekimleri başladı. Filmin başrol oyuncuları Elizabeth Banks, Nat Faxon ve Ella Balinska dün Eminönü’nde kamera karşısına geçti.

CHARLIE’nin Melekleri (Charlie’s Angels) serisinin üçüncü filminin İstanbul çekimleri dün başladı.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Elizabeth Banks’in yaptığı, başrollerini Kristen Stewart, Naomi Scott, Noah Centineo, Sam Claflin ve Patrick Stewart’ın paylaştığı film ekibi, Berlin ve Hamburg çekimlerini tamamlayıp önceki gün İstanbul’a geldi.

İLK DURAK EMİNÖNÜ

İstanbul çekimlerinde ilk durak Eminönü Çakmakçılar Yokuşu ve Mısır Çarşısı oldu. Elizabeth Banks, Nat Faxon ve Ella Balinska çekimin ilk gününde kamera karşısına geçti.

Özel izinle çekim yapan ekip, çevreden de büyük ilgi gördü. Film ekibi İstanbul çekimlerini 1 haftada bitirmeyi planlıyor. “Charlie’nin Melekleri 3”, 7 Haziran 2019’da vizyona girecek.

Elizabeth Banks sahne öncesi Mısır Çarşısı’nda bol bol hatıra fotoğrafı çekti.