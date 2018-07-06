Chanel'in marka elçisi Penelope Cruz

Oscarlı aktris Penelope Cruz, Chanel’in marka elçisi oldu.

Vicky Cristina Barcelona filmindeki rolüyle Oscar alan İspanyol aktris Penelope Cruz, Chanel’in yeni marka elçisi oldu. Lüks markalara ilham kaynağı olan ve sinema sektöründe adı sıkça duyulan 44 yaşındaki Cruz, moda dünyasında da çok konuşulacağa benziyor.

İlk defa 1999 senesinde Chanel defilesine katılan Penelope Cruz o günden beri markanın tasarımlarını takipte. Chanel’in 2018/2019 Cruise koleksiyonu için kamera karşısına geçecek olan aktrisin fotoğraflarını ise markanın yaratıcı direktörü olan Karl Lagerfeld çekecek.