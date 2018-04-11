Cezayir'de Askeri Uçak Düştü: 100 Ölü

Cezayir’in Boufarik Hava Üssü’nden kalkan bir askeri uçak kalkıştan kısa bir süre sonra içindeki en az 100 askerle birlikte düştü.

Cezayir Devlet Radyosu’na göre, Boufarik Hava Üssü’nden Bechar kentine doğru yola çıkan Ilyushin-78 model uçak taşıdığı en az 100 askerle birlikte düştü ve kurtulan olmadı.