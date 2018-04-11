Cezayir Devlet Radyosu’na göre, Boufarik Hava Üssü’nden Bechar kentine doğru yola çıkan Ilyushin-78 model uçak taşıdığı en az 100 askerle birlikte düştü ve kurtulan olmadı.
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Cezayir'de Askeri Uçak Düştü: 100 Ölü
Cezayir’in Boufarik Hava Üssü’nden kalkan bir askeri uçak kalkıştan kısa bir süre sonra içindeki en az 100 askerle birlikte düştü.
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