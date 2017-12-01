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Cezası Belli Oldu!

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Cezası Belli Oldu!
Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz'e, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Filiz ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, Fatma Kayıkçı'nın yakınları da hazır bulundu.

BENİ İHBAR EDENİ DE ÖLDÜRÜRDÜM

Filiz, esas hakkındaki savunmasında "Tanıklar organize şekilde yalan söylemişlerdir" dedi. Cinayeti tasarlayarak işlediği iddiasının doğru olmadığını öne süren Filiz, "Fatma'yı (Fatma Kayıkçı) yakalanmamak için öldürdüysem, İzmir'de beni görünce polisi arayan şahsı da öldürürdüm. Yakalanmaktan korkuyor olsam Tuzla'da ne işim var." dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Filiz'in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan
ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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