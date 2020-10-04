‘Cezai ehliyeti tam’

Yazar Beki İkala Erikli’yi öldürmüş, müebbet hapsi ilk 3 rapor nedeniyle bozulmuştu... 4. rapor.

‘Meleklerle Yaşamak’ kitabının yazarı Beki İkala Erikli’yi öldürdüğü gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Sinem Koç hakkındaki karar, akıl hastası olup olmadığına dair raporlar arasındaki çelişki giderilmediği gerekçesi ile bozuldu. Üç rapor arasındaki çelişkiyi gidermek amacıyla Adli Tıp 1’inci Üst Kurulu’nca hazırlanan raporda Koç’un cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Yaşam koçu ve ‘Meleklerle Yaşamak’ kitabının yazarı Beki İkala Erikli (48), 15 Kasım 2016’da ofisinin bulunduğu İstanbul Kabataş’taki Saadet Apartmanı’nın girişinde öldürüldü. Sinem Koç hakkında İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne, ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet etme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Koç, hâkim karşısına çıktığı ilk duruşmada İkala’nın yazdığı kitaptan kötü etkilediğini, bu durumdan da kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünmeye başladığını söyledi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Mahkeme, Koç’u ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Koç’u, ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan da bir yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırdı. Koç’un avukatının itirazı üzerine İstanbul BAM 1’inci Ceza Dairesi, istinaf başvurusunu oybirliği ile reddetti. ‘Tasarlayarak öldürme’ suçu yönünden Koç’un avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını, akıl hastası olup olmadığına dair raporlar arasındaki çelişki giderilmediği gerekçesi ile bozdu. Kararın ardından yeniden görülen davada, Koç’un akıl hastası olup olmadığına dair raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre Koç 7 Temmuz 2020’de Adli Tıp 1’inci İhtisas Kurulu’nda yapılan muayenesinde cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı belirtildi. Raporda, “Sinem Koç’un 15 Aralık 2016’da sanığın bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oybirliği ile mütalaa olunur” denildi.

ÖNCEKİ RAPORLAR...

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce hazırlanan 18 Ocak 2017 tarihli raporda, Koç’un, ‘kasten öldürme’ suçu esnasında ‘Atipik Psikoz, Karışık Kişilik Bozukluğu’ denilen psikiyatrik hastalığın etkisinde olduğu, ceza sorumluluğunun olmadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi de 13 Ekim 2017 tarihli raporunda ise Koç’un ceza sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirildi. Talep üzerine Adli Tıp Kurumu 4’üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu’nca gönderilen raporda, oybirliği ile Koç’un cezai sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirildi.

ANNESİ KIZINI İHBAR ETMİŞTİ

Güvenlik kamerası kayıtlarına ve tanık iddialarına göre olay şöyle gelişti: Erikli, 15 Ekim 2016’da saat 17.00 sıralarında yemek için dışarı çıktı. Sinem Koç, Erikli’nin işyerinin bulunduğu binaya girerek merdiven altında beklemeye başladı. Koç, asansöre binmek için kendisine doğru gelen Erikli ile göz göze geldikten sonra arkasından 3 el ateş etti. Olay yerinden kaçan Koç, 16 Aralık 2016’da, annesi Pervin Asmaz’ın cinayetin kızı tarafından işlenmiş olabileceğine dair 155’e yapılan ihbar üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanan Koç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için gözlem altına alındı.